Bezárkózik karácsonykor a legtöbb európai ország

Egész Európa megszorításokkal ünnepli egyik legszebb ünnepét, és zárt ajtók mögött köszönti az újévet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A koronavírus-járvány miatt egész Európa szigorú korlátozások mellett ünnepli egyik legszebb ünnepét, és zárt ajtók mögött köszönti az újévet. A Magyar Nemzet összeállításából kiderül, melyik országban hogyan készülnek a karácsonyra.

Olaszország: szigor karácsonykor is

Olaszországban közvetlenül karácsonyt megelőzően szigorúbb előírások lépnek életbe: december 21. és január 6. között az olaszok nem utazhatnak a régiók között, december 25-én és 26-án pedig még régión belül, két város között sem, jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. A jelenleg is hatályos kijárási korlátozást sem oldja fel az olasz kormány: karácsonykor este tíz órától reggel ötig, újév napján reggel 7 óráig tilos az utcán tartózkodni. A társasági összejövetelek létszámát tíz főben maximalizálták.

Az Olaszországban karácsonykor is hatályban lévő részleges kijárási korlátozásokat figyelembe véve a Vatikán bejelentette, hogy

a hagyományos éjféli misét Ferenc pápa néhány órával korábban, 19.30-kor celebrálja

a római Szent Péter-bazilikában. December 25-i karácsonyi üzenetét és Urbi et orbi áldását a szokásnak megfelelően déli 12 órakor adja Róma városának és a világnak, de nem a Szent Péter-bazilika középső balkonjáról, az áldások erkélyéről, hanem a Szent Péter-bazilikából, ahogy idén húsvétkor is.

Belgium: drónnal ellenőrzött utcák

Belgiumban a hatóságok még szigorúbbak: a hetek óta életben lévő éjszakai kijárási korlátozásokat (22 órától 6 óráig) január 15-ig meghosszabbították, és továbbra is tilos minden társasági összejövetel. A belga rendőrség már drónnal is ellenőrizheti a szabályok betartását. Az év végi ünnepek idején azonban minden család fogadhat egy külső vendéget az otthonában, az egyedülállók pedig kettőt.

Hollandia: döntés az utolsó pillanatban

Hollandia csak december 15-én hirdette ki az öthetes országos karantént, amely egy hosszan tartó és korlátozásoktól mentes periódus után éppen karácsony előtt lépett életbe. Így a meglepett hollandok szigorúan a négy fal között töltik az ünnepeket.

Írország: szabad a mozgás

Írországban december 1-jén ért véget a második országos karantén, ezért az írek szabadabban ünnepelhetnek: nyitva tartanak a múzeumok, mozik, galériák, minden üzlet, templomok. A kormány engedélyezte a szabad mozgást is az ország egész területén december 18. és január 6. között. A szigetországban az utóbbi időben sikerült drasztikusan csökkenteni a napi fertőzések számát, szerdán például mindössze 421 új esetet regisztráltak.

Görögország: óvatos nyitás

Görögországban ugyan továbbra is magas a fertőzöttek száma, és a hatályban lévő kijárási korlátozások is érvényben maradnak január 7-ig, a görög kormány enyhítéseket engedélyezett az év végére: karácsonykor újra kinyitnak a templomok és a székesegyházak, bár egy időben csak kilenc hívő tartózkodhat az épületekben. December 14-től átmenetileg kinyithatnak a könyvesboltok és a fodrászatok is.

Luxemburg: maximum két vendég

Luxemburgban két vendég fogadása engedélyezett az év végén, de a 23 órától reggel 6-ig tartó kijárási korlátozást vendéggel vagy anélkül mindenkinek be kell tartania, a karácsonyi és az újévi időszakban is.

Norvégia: bárok alkohol nélkül

Norvégia teljesít a legjobban az európai országok között, itt a legalacsonyabb a fertőzésarány. Szerdán négyszázhatvan új fertőzöttet jegyeztek fel, de az eddigi legmagasabb esetszám is mindössze hétszáz körüli volt az 5,3 millió lakosú országban. Mégis a norvég kormány január végéig meghosszabbította az egészségügyi korlátozásokat: a sportlétesítmények és a kulturális központok zárva tartanak, tilos az alkohol felszolgálása minden étteremben és bárban napszaktól függetlenül. Az országban a társasági távolságtartás és az otthonmaradás csak önkéntes alapú, de folyamatosan erre kérik a lakosságot. – A távolságtartási szabályok a teljes ünnepre érvényesek. A forralt bor felszolgálásától egészen addig, amíg asztalhoz ülnek. Az ajándékok kibontásakor is. És amikor a kávét és a karácsonyi süteményt felszolgálják – mondta Erna Solberg miniszterelnök. A norvégok két alkalommal legfeljebb tíz vendéget hívhatnak meg karácsony és újév között.

Csehország: Még nem döntöttek a karácsonyról

A két héttel ezelőtt megnyitott éttermeket, szállodákat, sportközpontokat péntektől ismét bezárják. A társasági összejöveteleken már csak hat fő vehet részt függetlenül attól, hogy zárt térben vagy a szabadban találkoznak-e a társaságok. Ez jelentős szigorítás, hiszen eddig zárt térben tíz fő, szabadban ötven ember találkozhatott egymással. Az egész országra kiterjedő kijárási korlátozás is életbe lép: este 11-től reggel 5 óráig. A boltok továbbra is nyitva tartanak. A kormány a jövő hétfőn foglalkozik azzal, milyen óvintézkedések lesznek érvényben karácsonykor.

Ausztria: karantén után enyhítés

A szomszédos Ausztriában enyhítettek a korlátozásokon a második országos karantén után, ami december 7-én ért véget: ismét minden üzlet nyitva lehet, de részleges kijárási korlátozások maradnak érvényben este 8 és reggel 6 óra között. A karácsonyi időszakban azonban az éttermek és bárok csak elvitelre vehetnek fel rendeléseket. A szállodák az üzleti céllal utazókat fogadhatják.

Románia: kijárási korlátozás

Romániában továbbra is kijárási korlátozások vannak érvényben este 11 órától reggel 5-ig, az üzletek legkésőbb 21 órakor bezárnak. A vendéglátóhelyek és kulturális helyszínek nyitva tarthatnak, de a vendégek számának korlátozásával. Az éjszakai szórakozóhelyek bezártak, a bulik szervezése is tilos.

Lengyelország: ünneplés kis társaságban

Lengyelországban a koronavírus-járvány ellen kidolgozott, száz napra szóló stratégia van érvényben, amelyet a lengyel kormány még novemberben hirdetett ki. Az év végi ünnepi periódus a „felelősségteljes” és a „stabilizációs” fázis idejére esik, és csak ezt követné – súlyosbodó járvány esetén – az országos karantén. Az érvényben lévő szabályozás szerint az év végi ünnepi, társasági összejövetelek engedélyezettek, az egy háztartásban élő házigazdákon kívül öt meghívott vehet részt, de a másfél méteres távolságtartás és a maszk viselése még ekkor is kötelező. Lengyelországban zárva tartanak az éjszakai szórakozóhelyek és a kulturális központok.

Borítókép: drónnal készült kép a karácsonyi díszbe öltöztetett Arisztotelész térről Szaloniki görög kikötővárosban 2020. december 15-én