Biztonsági őrként használják a rendőröket, miközben a bűnözés egyre nagyobb (videó)

Valamivel több mint egy héttel ezelőtt a Black Lives Matter aktivistái hatalmas sárga betűkkel felfestették a mozgalom nevét New York-ban a Trump Tower elé. Az akcióban a világváros demokrata párti polgármestere, Bill De Blasio is részt vett – ismerteti a V4NA Hírügynökség.

A demokrata Bill de Blasiót 2013-ban választották meg New York polgármesterének, 2017-ben ismét neki szavaztak bizalmat a helyiek.

A BLM feliratokat azonban több városban megrongálták, Kaliforniában egy Soros György tőzsdespekuláns által támogatott ügyész eljárást is indított emiatt.

New Yorkban néhány nappal ezelőtt egy férfi piros festékkel esett neki a BLM feliratnak.

Bill de Blasio azzal próbálta elejét venni a rongálásnak, hogy két tucat rendőrt vezényelt a helyszínre, akik feladata, hogy éjjel-nappal megvédjék a feliratot.

Just heard that @NYCMayor has 1 & 8 securing the #BlackMindsMatter mural at Trump Tower. That’s one sergeant and eight cops, x 3 tours a day! Violence, shootings, and murder is up in NYC and this clown has three sergeants and 24 cops guarding a mural! If true, #SICKENING

Tegnap azonban ismét megtámadták a feliratot, többek között egy afroamerikai nő kék festéket locsolt szét rajta. Az internetre felkerült videófelvételek szerint egy nő, aki szivárványos zászlót viselt a hátán azt kiabálta, hogy „minden élet számít” (all lives matter) illetve azt is, hogy „a kék életek is számítanak” (blue lives matter), ezzel arra utalva, hogy a rendőrök is fontosak számára. A három elkövetőt letartóztatták.

Black people throw blue paint to a BLM mural in NY and chanting “blue lives matter” while a liberal karen looses it pic.twitter.com/T9BSFUFEh7

Sokaknál azonban kiverte a biztosítékot a tény, hogy de Blasio egy felirat védelmére használja a rendőrséget, ugyanis

Csak ezen a hét hétfőjén 18 embert lőttek le, 14 lövöldözés során. Az internetet egy olyan videó is bejárta, amelyen az látható, amint egy autóból lelőnek egy apukát, aki a gyermekével sétál az utcán.

😢 Please pray for this child who watched her father murdered in COLD BLOOD!

On July 5th, at Sheridan Ave & East 170th St in NY, a man walking his little girl across the street MURDERED!😧

A car pulled alongside them and the passenger shot & killed him!pic.twitter.com/7XZUMW0h1v

— ✨KAL ..the🎯riginal 🏹 (@RightWingLawMan) July 7, 2020