Boros Imre: Biden globális adóztatása korlátozná a versenyt

Nem kedvezne Magyarországnak, ha ránk erőltetnék az Egyesült Államok elnökének tervét – mondta a közgazdász.

Adóemelésből fedezné az Egyesült Államok a járvány elleni védekezést, illetve a gazdaság élénkítését segítő pénzügyi csomagját. Mint megírtuk, Joe Biden elnök kormánya a vállalati nyereségadót 21-ről 28 százalékra emelné. Emiatt azonban attól lehetne tartani, hogy ismét több cég hagyná el az országot. Ezek a vállalkozások olyan államokat választanának, amelyekben jóval kisebb az adókulcs. Ezért Amerika globálisan emeltetné meg ezt a közterhet.

Az Egyesült Államok államadóssága elérte a bruttó hazai termék 138 százalékát. Ez mintegy 28 ezermilliárd dollárnak felel meg. Ebből ötezermil­liárd dollárnyi beszorult az amerikai jegybank szerepét ellátó Fedbe, amely még a 2008-as válság idején vette meg ezeket a kötvényeket. Ilyen körülmények között indítana két hatalmas programot Joe Biden, az egyik értéke 1900 mil­liárd, a másiké 2000-2400 milliárd dollár – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Imre. A közgazdász jelezte: mindét csomag elvileg a koronavírus-járvány hatásait ellensúlyozná, óriási finanszírozási igénnyel.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztere és a Fed elnöke keresi a megoldásokat, piacról ugyanis nem nagyon lehet fedezni a tervezet költségeit. Az amerikai kötvénypiac leterhelt, és az összeg nagyságrendje is hatalmas. Az biztos, hogy az egekbe emelkednének a hozamok, így a központi bank kénytelen lenne kamatot emelni. A Fed vezetője azonban már bejelentette, hogy arról nem lehet szó – magyarázta a szakértő.

Boros Imre hangsúlyozta: a megnövelt adósságnak van többlet kamata, annak költségét a szövetségi vállalati adó (corporate tax) bevételei általában fedezik. Ez azonban most nem így van. A közgazdász szerint ezért találták ki, hogy megemelik a közteher kulcsát.

Ne feledjük, hogy a korábbi elnök, Donald Trump éppen adócsökkentéssel próbálta visszacsábítani az országba az amerikai cégeket. A kezdeményezés nem is volt sikertelen. Ha most újra emelkedne az elvonás mértéke, a vállalatok egy része ismét a távozás útjára lépne.

Több amerikai multinacionális társaság pedig most sem ott fizeti meg a terheket – mondta. Az Egyesült Államok ezért szeretné, hogy világszerte eltűnjenek a társasági adókulcsok közti különbségek.

A nagyobb európai államokban, így például Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Spanyolországban és Olaszországban gyakorlatilag az amerikai szinten van vagy annál is magasabb ez a közteher. Nyilván itt további emelésről nem lehet szó. Írország, Liechtenstein vagy éppen Luxemburg viszont jóval kisebb elvonással terheli a vállalatokat, nem is beszélve a világ mintegy 25 olyan országáról, ahol nulla a társasági adókulcs. Az olajmonarchiákban is ez a helyzet: vagy nagyon alacsony az adó, vagy nincs is. Nyilván Oroszországot sem lehet arra kényszeríteni, hogy az Egyesült Államok elképzeléseihez hangolja az adórendszerét – magyarázta Boros Imre.

Rámutatott:

az adóemeléssel Amerikában a kis- és közepes cégeket hoznák a legnehezebb helyzetbe. Lényegében Trump támogatói járnának nagyon rosszul. A globális adóemelés pedig korlátozná a nemzetközi adóversenyt.

A közgazdász kitért Magyarországra is: Hazánkban a társasági adó kilenc százalék, ami jelentős előny a befektetőkért folyó küzdelemben. A külföldi cégeknek érdemes nálunk termelniük és itt adózniuk. A pénz hozzánk jön, ami itt járul hozzá a növekedéshez. Ebből többletjövedelem lesz, amely a pénzügyi egyensúly fenntartását is segíti. Ennek a nagyobb uniós államok egyáltalán nem örülnek. Már korábban is hallatszottak azok a hangok, amelyek felszámolnák azt a jogosultságot, hogy a tagállamok nemzeti hatáskörben döntsenek a közteher mértékéről – hangsúlyozta.