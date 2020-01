Bűnszervezetek és politikusok szervezik a „migránskaravánokat”

„Honduras aktívan dolgozik azon is, hogy gazdasági és legális migrációs lehetőségeket teremtsen állampolgárai számára” – szögezte le a külügyminisztérium.

„A bűnszervezetek által szervezett karavánokban az országot elhagyó embereket zsarolásnak, emberkereskedelemnek, szexuális kizsákmányolásnak teszik ki, akár halálukat is okozhatják” – tették hozzá.

„2018 októbere óta több karavánt is szerveztek az embercsempészekből, bűnözőkből és gátlástalan politikusokból álló bűnözői csoportok, amelyek kihasználják azokat a kedvezőtlen körülményeket, amelyek között sok honfitársunk él”