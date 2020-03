Csak engedéllyel lehet elhagyni a lezárt észak-olaszországi térségeket

Az autósztrádákon, vasútállomásokon és repülőtereken is ellenőrizni fogják a rendkívüli egészségügyi készültség alá vont észak-olaszországi térségekből ki- és belépni akaró személyeket – egyebek közt ezt írja elő az olasz belügyminiszter vasárnap este nyilvánosságra hozott rendelete.

Kizárólag indokolt munkavégzés vagy egészségügyi okok miatt hagyhatják el az ott élők Lombardia tartomány és annak a további 15 észak-olaszországi megyeszékhely városnak a térségét, amelyekben a római kormány vesztegzárat rendelt el.

Az érintett területekre belépni is csak hasonló indokokkal lehet.

A kormány által előírt intézkedések gyakorlati alkalmazásához Luciana Lamorgese belügyminiszter rendeletet bocsátott ki a helyi prefektusok és rendőri szervek számára.

Mindazoknak, akik távozni kívánnak az úgynevezett „rendkívüli korlátozás alá eső” zónákból akár gépkocsival, akár vasúttal, akár repülőgéppel, ezt a rendőri szerveknél kell jelezni az ehhez szükséges kérvénnyel.

A kérelem formanyomtatványát – amely még nem került fel az internetre – maguktól kitölthetik. Ellenőrzés esetén ezzel igazolhatják a területről tervezett ki- vagy belépést.

Az országutakon és autósztrádákon a városi rendőrség, a sztrádarendőrség és a csendőrség állíthatja meg és ellenőrizheti az autósokat, esetleg a sztrádakapuknál is.

A vasútállomásokon a vasúti rendőrségnek kell felmutatni az engedélyezett ki- és belépési kérvényt.

Hasonló ellenőrzést vezetnek be a térség repülőterein is: olasz állampolgárok esetén a ki- és belépést indokolni kell, a külföldiek szabadon távozhatnak, de ha külföldi személy akar beutazni ezekre az észak-olaszországi helyszínekre, neki is engedélyt kell kérnie.

Velence városában a tengerjáró hajókkal érkezők nem szállhatnak le a fedélzetről.

Az intézkedéseket megszegők legalább 200 eurós bírságot, valamint három hónapig terjedő börtönbüntetést kockáztatnak.

A Covid-19 vírus okozta járvány terjedésének megállítására bevezetett intézkedések a tízmillió lakosú Lombardia tartományt és 15 másik észak-olaszországi várost érintenek.

Az újabb karanténzónák Lombardia mellett Modena északi területeit, valamint Pármát, Piacenzát, Reggio Emiliát, Riminit, Pesarót, Urbinót, Alessandriát, Astit, Novarát, Verbano-Cusio-Ossolát, Vercellit, Padovát, Trevisót és Velencét kényszerítik az itt élők mozgásának korlátozására.

A 16 millió lakosú területet narancssárga övezetnek nevezték el, Olaszország többi része sárga zóna lett. Eltűnt az eddigi zöld zóna, amelyre nem vonatkoztak az óvintézkedések.

A narancssárga térséget vasárnap estig nem zárták le, a belügyminiszteri rendelet kiadása után helyi szinten intézkednek erről.

A térségbe korlátozás nélkül visszatérhetnek azok, akik ott élnek, de az utóbbi napokban nem tartózkodtak lakhelyükön.

Több olaszországi börtönben lázadás robbant ki vasárnap a látogatások felfüggesztése miatt. A rabok ezenkívül fokozottabb egészségügyi védelmet követeltek maguknak a koronavírus-fertőzés elkerülésére. Emilia Romagnában a modenai börtönben tört ki lázadás, egy rab életét veszítette. A lombardiai Pavia börtönében börtönőröket ejtettek túszul: a büntetésvégrehajtási intézetet a speciális rendőri erők rohamozták meg vasárnap késő este.

Ingyenesen hívható a magyar ügyeleti központ Az ügyeleti központ e-mail-elérhetősége: koronavir [email protected]. A beérkező elektronikus levelekre a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küldenek. A 06-80-277-455 és a 06-80-277-456 számú, ingyenesen hívható információs vonalakra kezdeményezett hívásokat a nap 24 órájában az ügyeleti központban fogadják a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai. A kormány koronavírussal kapcsolatos hivatalos Facebook-oldalán és a koronavirus.gov.hu kormányzati honlapon hiteles és naprakész tájékoztatás található a fertőzésről.

Borítókép: rendőrségi útzár a lombardiai Casalpusterlengo városánál 2020. március 8-án, miután a tüdőgyulladást okozó újkoronavírus-járvány további terjedésének megállítására az olasz kormány vesztegzár alá vonta az észak-olaszországi Lombardia tartományt és az országrész 15 másik városát