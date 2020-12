Deák Dániel: a Jobbik feladta a nemzeti szuverenitásért folytatott harcát

Valószínűtlen, hogy a jövőben a Jobbik kiáll a külhoni magyarok mellett azzal a Gyurcsány Ferenccel szemben, aki már többször uszított a határon túliak ellen – nyilatkozta Deák Dániel elemző, aki azt is hozzátette: ha a balliberális oldal kerülne hatalomra 2022-ben, akkor vége lenne a nemzeti érdekekért kiálló magyar külpolitikának.

„Elképzelhető, hogy a Jobbik politikusai mást gondolnak bizonyos kérdésekben, mint Gyurcsányék, ugyanakkor a politikai életben maradásuk érdekében nem várható, hogy a jövőben kiálljanak azokért a nemzeti ügyekért, amelyeket korábban hangosan képviseltek” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Hozzátette:

ma a Jobbik önállóan nagy valószínűséggel be sem jutna a parlamentbe, emiatt még a maradék önállóságát is fel kell adnia, hiszen kizárólag a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális listával tudnak néhány mandátumhoz jutni a politikusaik.

„Épp ezért valószínűtlen, hogy a jövőben a Jobbik kiáll a külhoni magyarok mellett azzal a Gyurcsány Ferenccel szemben, aki már többször uszított a határon túliak ellen” – fejtette ki.

Mint ismert, a Demokratikus Koalíció elnöke egyik utolsó idei parlamenti felszólalásában ismét az Európai Egyesült Államok víziója mellett érvelt. A Gyurcsány-párttal 2022-ben egy listán induló, valaha nemzeti radikális pártként politizáló Jobbikot arról kérdeztük, mi az álláspontjuk a volt kormányfő a nemzeti szuverenitás elvesztésével egyet jelentő jövőképéről. „A 2022-es választáson nem arról döntünk, hogy az EU föderatív lesz-e vagy sem, hanem arról, hogy Magyarország az európai civilizáció része marad-e, vagy pedig egy Orbán által preferált ázsiai diktatúra. Ez pedig nem okoz dilemmát a Jobbik számára, egyértelműen az előbbit választjuk” – válaszolta a lapnak a párt sajtóosztálya.

Deák Dániel ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: ha a balliberális oldal kerülne hatalomra 2022-ben, akkor vége lenne a nemzeti érdekekért kiálló magyar külpolitikának, ami az uniós politikára is komoly hatással lenne, ami ez esetben ismét a föderális irányba mozdulhatna el. „A Jobbik identitásvesztése több kérdésben is tetten érhető. Míg korábban például károsnak tartották az országra nézve az EU-tagságot, sőt azt követelték, hogy Magyarország távozzon az unióból, ma már gyakorlatilag beálltak az úgynevezett Európai Egyesült Államok-vízió mögé, Gyurcsány Ferencékhez hasonlóan támogatják a csatlakozást az Európai Ügyészséghez is.

A Jobbik tehát feladta a nemzeti szuverenitásért folytatott harcát, a balliberális hatalomtechnikai alkuért cserébe támogatja a globalista baloldal törekvéseit”

– értékelt az elemző.

Hozzátette: „Ez ugyanakkor még nincsen ilyen nyíltan kimondva, több jobbikos politikus is azt gondolhatja: majd ők fogják képviselni a nemzeti irányvonalat a balliberális tömörülésben. Jakab Péter pártelnök nyilatkozataiból azonban jól látszik, hogy ő nem így gondolja, így ez a kérdés még komoly vitákat eredményezhet a Jobbikon, illetve a balliberális oldalon belül is” – húzta alá.

Gyurcsány Ferenc egy Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: a Jobbik feladata az összefogásban az lesz, hogy figyelmeztesse szövetségeseit: „történelmi, nemzeti magyarságunk őrizni és védeni való érték, mindannyiunk ezerszer felemelő élménye”. A lap aziránt is érdeklődött a Jobbiknál, hogy milyen konkrét elképzelései vannak a pártnak ezzel a feladattal kapcsolatban, de erre nem kaptak választ.