Döbbenetes méretű illegális gyárat zárattak be Németországban

Hatalmas fogása volt az Europolnak. Egy havi 40 ezer szálat előállító illegális cigarettagyárra csaptak le a hatóságok. A razzián 200 rendőrtiszt vett részt és 12 embert tartóztattak le – írja a V4NA.

Twiterén számolt be az Europol augusztusi razziájáról, mely során felszámolta Németország legnagyobb illegális cigarettagyárát. A jelentés szerint a gyár havi szinten 40 ezer szál cigaretta gyártására volt berendezkedve, mely nagyjából 1,5 millió eurós adóveszteséget jelentett a német államnak.

12 individuals who ran one of Germany’s largest illegal tobacco factory arrested!

The illegal factory could produce 10 million cigarettes per week which means a weekly tax loss to the German state near to €1.5 million.

