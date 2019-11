Dömötör Csaba: bármely nyugati párt megirigyelné a Fidesz választási eredményét

Bármely nyugati baloldali vagy jobboldali kormánypárt bármelyik választáson megirigyelné azt az eredményt, amelyet a Fidesz ért el az október 13-i önkormányzati választáson – jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy lapinterjúban.

A Magyar Nemzet szombati számának nyilatkozva emlékeztetett arra, hogy a választást „a Fidesz-KDNP fölényesen megnyerte, a kormánypártok 1,8 millió szavazatot kaptak, míg a katyvaszkoalícióba összeálló ellenzék összesen csak 1,3 milliót”.

„Győzelmünk vitathatatlan, még akkor is, ha több helyen nem nyertek a Fidesz-KDNP jelöltjei”

– fogalmazott. Úgy vélte ugyanakkor, hogy

tanulsága és üzenete is van az eredménynek, mégpedig az, hogy „kétszeresen is meg kell majd küzdenünk a 2022-es győzelemért”.

Kijelentette: a jó kormányzati teljesítmény ennek alapfeltétele. „Az alapvető irányokon szerintem nem kell változtatni, továbbra is cél, hogy több munkahely jöjjön létre, magasabbak legyenek a bérek, minél több támogatást kapjanak a családok, és fenntartsuk az ország biztonságát” – emelte ki.

Stadionstop helyett múzeum- és kórházstop?

A fővárossal kapcsolatban Dömötör Csaba úgy vélte: „Már gyülekeznek a szürke fellegek Budapest egén. Olyan emberek kerültek fontos pozíciókba, akikről az egykor volt Napkelte című műsor vendéglistája jut eszünkbe. Újra itt vannak, és jól emlékszünk, mit tettek Budapesttel. Gondoljunk csak a négyes metróra! Hátrahagytak egy be nem fejezett beruházást, de a pénz jelentős része eltűnt. Karácsony Gergely főpolgármester ezeknek az embereknek adta a kasszakulcsot, miközben a politikailag hozzá közel álló főpolgármester-helyetteseknek csak szimbolikus posztokat adott” – foglalt állást az államtitkár.

Leszögezte: nem változott a kormány politikája, „minden városnak támogatást, segítő kezet nyújt, amennyiben erre van fogadókészség”. Budapesten is ez a helyzet, „a kormány világosan elmondta, hogy szeretné végigvinni azokat a fejlesztéseket, amelyekről korábban döntés született, és amelyekről megállapodott a fővárossal”. „Innentől az új fővárosi vezetésen a felelősség, hogy az együttműködés vagy a kakaskodás útját választja-e” – hangoztatta. Hozzátette: „Egyelőre azt látjuk, hogy több beruházást is megakasztanak. A stadionstop megfakult, jött helyette múzeum- és kórházstop.”

Bővülő családtámogatás, további adócsökkentések

Az alkotmányra vonatkozó kérdésre válaszolva Dömötör Csaba azt mondta: nincs napirenden az alaptörvény revíziója. A következő törvényalkotási teendőkkel kapcsolatban pedig emlékeztetett arra, hogy a kormány a napokban több törvénymódosítást is előterjesztett. „Ha átmennek, tovább csökkenhet a bürokrácia az ügyintézéseknél, nőhet az otthonápolási díj, elindulhat a nagyszülői gyed, és továbbra is részt vehetünk az Iszlám Állam elleni nemzetközi műveletekben. A kormány emellett vizsgálja a további adócsökkentések lehetőségét is, amihez egy erősödő gazdaság adja az alapot. A legfrissebb számok szerint változatlanul ötszázalékos a növekedés. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma már gőzerővel dolgozik az új családtámogatási intézkedéseken is” – sorolta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Beszélt arról is, hogy a zöldpolitikát a kormány kiemelten kezeli: „Cél, hogy 2030-ra a magyar energiatermelés 90 százaléka szén-dioxid-mentes legyen, az agrártárca pedig a napokban indította el az elmúlt időszak legnagyobb fásítási programját.”