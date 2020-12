Dúró Dóra: Gyurcsány akarata érvényesült a közös listával

A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amely sem a Fidesszel, sem az elvtelenül egyesült balliberális tömbbel nem fog össze, nem köt szövetséget – mondta Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese hétfői sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy utolsóként a Jobbik is igent mondott a közös ellenzéki listára.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke még idén márciusban is azt mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy közös listán szerepeljen Gyurcsány Ferenccel, de sok más kijelentésével egyetemben ez is hazugságnak bizonyult – mutatott rá a Jobbik egykori politikusa.

A politikus közölte: 2022-ben mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet fognak indítani, önálló listát állítanak, és önálló kormányfőjelöltjük is lesz.

A Magyar Nemzet kérdésére, miszerint képes lesz-e a Jobbik az ellenzéki összefogásban nemzeti ügyeket képviselni Gyurcsánnyal szemben, Dúró úgy vélekedett: az már most látható, hogy ebben az összefogásban a technikai dolgokban is Gyurcsány Ferenc akarata érvényesül, hiszen közös lista, közös miniszterelnök-jelölt és közös egyéni képviselőjelöltek lesznek.

Mint kifejtette: nem lesz ez másként a programpontokban sem, a Jobbik ugyanis már eddig sem tudta érvényesíteni az akaratát.

Hozzátette: a Jobbik pozíciója a borsodi időközi választás után még jobban meggyengült, hiszen egy jobbikos volt a közös balliberális képviselőjelölt, és nem tudta legyőzni a Fidesz jelöltjét.

A Mi Hazánk országgyűlési képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a Jobbik szervezettsége rendkívüli módon meggyengült, az elmúlt időszakban több pártszakadáson is keresztülmentek, mérések szerint a Jakab Péteréket támogató választópolgárok utasítják el legjobban a közös listát, így további lemorzsolódás is várható a párt szavazói között.