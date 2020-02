Eddig több mint kétezer áldozatot szedett a járvány

Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, miközben kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerdán közölt adatai szerint kedd éjfélig 1749 új esettel a fertőzöttek száma Kína szárazföldi részén 74 185-re nőtt.

Ugyaneddig 136 új halálozást jelentettek, a vírus ezzel immár 2004 életet követelt a szárazföldi Kínában, miközben Hongkongban szerda reggel veszítette életét a járvány második ottani áldozata.

A napi új fertőzöttek száma országos szinten 137-tel csökkent az egy nappal korábban közölt adathoz képest, ráadásul a napi gyógyult esetek száma most először meghaladta az egy nap leforgása alatt diagnosztizált új fertőzöttekét.

A vírus gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományon kívül már tizenötödik napja fokozatosan mérséklődik a napi új megbetegedések száma: szerdán 58 új esetről számoltak be a több mint három hete lezárt tartományon kívülről.

Kedd éjfélig a gyógyultak száma 14 ezer fölé emelkedett Kínában.

A helyzet továbbra is Hupej tartomány székhelyén, Vuhanban a legsúlyosabb: a napi új esetek közül 1660-at, míg a halálozások közül 116-ot jelentettek a 11 milliós városból. Ezzel az eddig a településen diagnosztizált összes fertőzött száma elérte a 44 412-t, a halálos áldozatoké pedig 1497-re nőtt.

Csung Nan-san, Kína vezető szakértője a légzőszervi betegségek terén egy keddi sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a fertőzésen átesett betegek vérplazmájának alkalmazása reményt keltő eredményeket hozott a betegek kezelésében. A vírus semlegesítésére képes antitesteket tartalmazó plazmát ezért Hupejen kívül a dél-kínai Kuangtung tartományban is elkezdik bevetni a súlyos állapotban lévő pácienseknél – jelentette be a szakértő.

A China National Biotec Group kínai állami gyógyszercég a múlt héten közölte, hogy a gyógyult páciensek plazmáját sikerrel alkalmazták több mint tíz kritikus állapotban lévő betegen, akiknél a gyulladásos tünetek a kezelés hatására 12-24 órán belül enyhültek. Hupej és Kuangtung tartományok, valamint Sanghaj egészségügyi hatóságai emiatt véradásra kérik a gyógyult betegeket a szükséges plazmamennyiség begyűjtése érdekében.

Csung továbbá a malária elleni klorokin vegyületről is elmondta, hogy az eddigi megfigyelések alapján segítheti a betegek felépülését. A szert eddig 128 páciensen alkalmazták Kuangtungban, akik közül hétfőig 93 állapota javult, míg 26-an már gyógyultan távozhattak a kórházból. A Hupejbe delegált kuangtungi orvosi csoportok ezért szintén megkezdik majd a szer használatát az ottani betegeken.

A szakértő ugyanakkor aláhúzta: minőségi ellátással és tápanyagbevitellel gyógyszerek nélkül is hatékonyan fel lehet venni a harcot a vírusfertőzéssel, de „Vuhanban túl sok a beteg, így nem tudnak megfelelő ellátásban részesülni”.