Egy fiatalkorú lányt is letartóztattak a dunavarsányi gyilkosság kapcsán

A döntés ellen a gyanúsított törvényes képviselője fellebbezést nyújtott be, ezért a végzés nem végleges, de végrehajtható.

Mivel a lány még nem töltötte be a 14. életévét, büntetésként csak javítóintézeti nevelés szabható ki. A bíróság a letartóztatás végrehajtásának helyeként is a javítóintézetet jelölte meg.

Az ügy ötödik gyanúsítottját – aki az elkövetéskor még nem töltötte be a 14. életévét – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság társtettesként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja.

Emberölés gyanúja miatt egy fiatalkorú lányt is letartóztatott a Budakörnyéki Járásbíróság a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal összefüggésben – közölte a Budapest Környéki Törvényszék pénteken.