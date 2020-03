Egy nap alatt majdnem kétszázzal nőtt a halottak száma, több mint kétezerrel a fertőzötteké Olaszországban

Az utóbbi huszonnégy órában 827-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés (Covid-19) halálos áldozatainak száma Olaszországban, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma 12 462-re nőtt.

A friss bejelentés szerint a halottak száma az előző napi 631-hez képest 31 százalékkal, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig az ugyanekkor feljegyzett 10 149-hez képest 22,7 százalékkal nőtt.

A gyógyultak száma valamivel több mint ezer.

Az utóbbi négy napban folyamatosan emelkedett a fertőzöttek száma: a pénteki még valamivel több mint ezerről már kétezer fölé emelkedett. Majdnem hatezer beteget kezelnek kórházban, több mint ezret intenzív osztályon.

Angelo Borrelli a polgári védelmi hatóság vezetője kifejtette, hogy

az elhunytak kilencvennyolc százaléka hatvan évnél idősebb volt, és más betegség miatt is súlyos volt az állapota.

Angelo Borrelli kijelentette, minden olasznak azt tanácsolja, maradjon otthon. A polgári védelem sajtótájékoztatóján az újságírók egymástól egy méteres távolságra, mikrofon nélkül tették fel kérdéseiket.

Csak Lombardiában egy nap alatt 1300 új fertőzöttet regisztráltak. A tartomány kormányzója további szigorítást, a tömegközlekedés, a hivatalok és az üzletek leállítását szorgalmazta.

Attilio Fontana tartományi elnök – aki maga is két hete önkéntes karanténban dolgozik – javaslata szerint

egyedül az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat, valamint az alapvető szükségleti cikkeket áruló újságostandokat hagynák nyitva.

Lombardia polgármesterei támogatják a drasztikus intézkedést: „inkább álljunk le teljesen most, hogy utána talpra tudjunk állni” – nyilatkozták. Hasonló szigorítást kért a szomszédos Piemonte tartomány is. A dél-olaszországi tartományok is az északi területek lezárását sürgették a fertőzés terjedésének megállítására. Giorgio Gori a lombardiai Bergamo polgármestere közösségi oldalán úgy írt,

annyira tele vannak a kórházak, hogy az orvosok már nem mentenek meg minden beteget.

Giuseppe Conte kormányfő nem zárta ki az óvintézkedések fokozatának további emelését.

Döntést a következő órákban ígért. Ennek részleteit a termelés teljes leállítását ellenző gyáriparosok szövetségével és a szakszervezetekkel egyeztetik, melyek garanciákat kérnek a dolgozóknak.

Számos üzletlánc már bezárta olaszországi pontjait a dolgozók egy részének elbocsátásával, a bezárt üzletek eladói, felszolgálói is ugyanezt kockáztatják.

„Mindenki maradjon otthon 15 napig” – szorgalmazta Giorgia Meloni a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) ellenzéki párt elnöke. A „vörös zóna” egész Európára való kiterjesztését sürgette Matteo Salvini a Liga, valamint Matteo Renzi a kormánypárti Élő Olaszország (IV) vezetője is.

A közegészségügyi hivatal (Iss) adatai szerint a következő két hét „döntő” lesz az olaszországi járvány terjedésében.

A diagnosztizált fertőzöttek több mint fele hatvan éves, 62 százalék férfi, a harminc év alattiak aránya öt százalékon mozog.

A több mint két hete vesztegzár alá helyezett lombardiai Codognóban megállt a fertőzés: az itt azonosított első számú beteg, a 38 éves Mattia is húsz nap után már önállóan lélegzik.

A kormány bejelentése szerint pénteken indul a vállalkozásokat és családokat segítő 25 milliárd eurós gazdasági program. Első lépésben 12 milliárdot szánnak a legsürgősebb lépésekre. Roberto Gualtieri pénzügyminiszter elsőrendűnek nevezte, hogy senki se veszítse el a munkáját.

Azonnali segítséget ígért azoknak, akik bevételkiesés miatt nem tudják teljesíteni hiteltörlesztési kötelezettségeiket, vagy nem tudják kifizetni a lakbért.

Szokásos szerdai audienciáját Ferenc pápa interneten tartotta meg, amelyet már a lezárt Szent Péter tér kivetítői sem sugároztak. Az olasz iskolások interneten tanulnak tanáraikkal, a Vöröskereszt élelmiszert és gyógyszert visz az időseknek, akiknek nem javasolt kimenni az utcára. Ausztria mellett Szlovénia és Svájc is részlegesen lezárta Olaszországgal közös határait. Több száz olasz nem tud visszatérni hazájába Spanyolországból a repülőjáratok felfüggesztése után. Olaszországban sokak nemtörődöm magatartását, félelemmel vegyes tudatosság váltotta fel: népszerű véleményformálók, énekesek, sportolók közösségi oldalaikon ismétlik a felhívást, hogy akinek nem muszáj, ne menjen utcára.