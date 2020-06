Egy volt maffiafőnök szerint Portikot és Gyárfást az MSZP védte

Leszámolásokról, a rendőrségről kijuttatott titkosított vallomásáról, a politika és az alvilág összefonódásáról, egy, az igazságszolgáltatást behálózó, óriási vagyont felhalmozó ügyvédről is beszélt a kecskeméti maffiaper egykori fővádlottja, a hírhedt Conti-Car autókereskedés volt tulajdonosa, Radnai László.

Radnai László a Pesti Srácok.hu-nak adott interjúban azt állította, hogy nyugdíjba ment, a tanúvédelmi programból önként kilépett, és a védelmét maga oldja meg. Az egykori nagy hatalmú maffiafőnök a leszámolásos ügyek koronatanújaként segítette a kilencvenes évek nagy ügyeinek megoldását. A olajozásban ellenlábas Energol-igazgató, Portik Tamás elleni ügyekben a bíróságon is tanúskodott. Ismét kijelentette:

hiába mondta el már 2004-ben a Fenyő-gyilkosság addig homályban lévő részleteit, Gyárfás Tamás és Portik az MSZP védelmét élvezték, így a vallomását egészen 2010-ig a rendőrség „benyelte”.

„A Prisztás-ügyben elrendelt perújítás és az abban meghozott elsőfokú döntés is igazolja, hogy nekem volt igazam, hiszen én kezdettől fogva azt állítottam, hogy Prisztást nem Portik testőre, hanem Jozef Roháč ölte meg. Ezt már a 2004-ben tett vallomásomban is elmondtam, sőt, azt is közöltem, hogy Prisztás József mellett Roháč végzett Fenyő Jánossal és az Aranykéz utcai robbantásban megölt Boros Tamással is. Ezt a vallomásomat ugyanakkor a rendőrség 2010-ig „benyelte”, nem foglalkoztak vele, még azután sem, hogy a szlovák bérgyilkost 2009 elején kiadták Magyarországnak. Csak akkor hasonlították össze a DNS-ét a Fenyő-merénylet helyszínén rögzített nyomokkal, amikor Roháč már szabadult és elhagyta Magyarországot. Ezt nem lehet kimagyarázni” – mondta az egykori maffiafőnök az interjúban, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett.

Az interjúban az egykori keresztapa emellett nyíltan beszélt arról is, miként keveredett negyvenmilliós elszámolási vitába egy volt szocialista főpolgármester-helyettessel, aki maga helyett egyszer egy korábbi sztárzsarut küldött tárgyalni. Erről Radnai a rendőröknek is beszélt, ám a főpolgármester-helyettes és a volt sztárzsaru, majd MSZP-s politikus neve kimaradt a rendőrségi jegyzőkönyvből.

„…az ő neve nem is került jegyzőkönyvbe, de a rendőröknek beszéltem róla. Az a vele való kapcsolatomról elmondható, hogy a 2000-es évek elején-közepén negyvenmillió forinttal tartozott nekem, az ügyvédjénél megegyeztünk, hogy készpénz helyett ezt megadja úgy, hogy majd pozícióba jutva különböző építőipari munkákhoz juttat engem. A következő találkozóra a politikus egy volt sztárzsarut küldött, ő ugyanezt ígérte nekem. A volt MSZP-s képviselő azonban valami miatt megijedt, rohangált fűhöz-fához és véleményem szerint neki is köze van ahhoz, hogy a kecskeméti maffiaperben a vádlottak padjára kerültem. A politikust egyébként Portikék is ismerték, hiszen Portik egyik embere is azzal jött hozzám, hogy szálljak le a szocialista honatyáról” – beszélt minderről most a portálnak Radnai László.

A volt maffiafőnök azonban korábban Havas Henrik A magyar keresztapa című könyvében részletesen beszélt az MSZP-s főpolgármester-helyettes Hagyó Miklóssal és a volt sztárnyomozó, később MSZP-s országgyűlési képviselő Doszpot Péterrel való kapcsolatáról.

Radnai a könyvben részletesen nyilatkozott az olajozásról, a leszámolásokról, valamint a politika, a rendőrség és a szervezett bűnözés összefonódásáról, az MSZP politikusainak kapcsolódásáról az olajozáshoz. Erről a Magyar Nemzet már 2014-ben közölte az azóta sem cáfolt elemzését.