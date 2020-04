Egyre több támadás éri a svéd rendőröket

A bűnelkövetők a női rendfenntartókat sem kímélik.

Hihetetlen gyorsasággal terjedt el a bűnelkövetők körében, hogy az ellenük intézkedő rendőröket azzal fenyegetik, hogy koronavírus fertőzöttek, majd leköpik, leköhögik őket. A svéd munkakörnyezeti hatóság adatai szerint rövid idő alatt több mint 130 ilyen eset történt – írja a V4NA.

Napról napra érkeznek a hírek rendőrök ellen elkövetett köhögéses támadásokról. A bűnelkövetők új fegyvere az intézkedő hatóságokkal szemben, hogy egyszerűen leköhögik vagy leköpik az eljáró hivatalos személyeket és magukat koronavírussal fertőzöttnek mondják. A járvány idején ez rendkívül veszélyes, és nagyban megnehezíti a hatóságok dolgát, hiszen sosem lehetnek biztosak abban, hogy ki fertőzött és ki nem.

Patrik Danielsson a rendőrség egyik főtisztje az újfajta támadással kapcsolatban riasztást adott ki. „Általános aggodalomra ad okot a jelenség az egész rendőrségen belül. Mindenki, akivel kapcsolatba kerülünk, potenciális fertőzött lehet”, mondta el az SVT-nek.

Bár már több mint 130 ilyen támadás történt, eddig senki ellen nem indult eljárás Svédországban. A szomszédos Norvégiában szintén nagyon súlyos a helyzet, itt egy embert börtönbüntetésre ítéltek a koronavírus szándékos terjesztése miatt, miután rendőröket köpött le.

Svédországban egyébként egyre több támadás éri a rendfenntartó szervet. Gyakran dobálják kövekkel az intézkedni próbáló rendőröket, és szintén új jelenség, hogy gúnyolják, inzultálják őket. Ráadásul sok esetben kifejezetten a nőket sértegetik, tiszteletlenül beszélnek velük. A legtöbb támadás a főleg bevándorlók lakta területen történik.

A Samnytt arról is beszámolt, hogy más ágazatokban dolgozók is átélnek hasonló atrocitásokat. Az egészségügyi dolgozók, sőt, a postások sincsenek biztonságban, ezekről a területekről is érkeztek jelentések arról, hogy kövekkel dobálták, gúnyolták, leköhögték vagy leköpték a dolgozókat.

