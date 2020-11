Elbocsátotta a választások biztonságáért felelős ügynökség vezetőjét Trump

Donald Trump amerikai elnök kedd este a Twitteren jelentette be, hogy azonnali hatállyal elbocsátotta Christopher Krebset, a belbiztonsági tárca választások biztonságáért felelős infrastrukturális és kiberbiztonsági ügynökségének (CISA) igazgatóját.

Krebs többször is megpróbált gátat vetni az elnök és környezete választási csalásokról hangoztatott állásfoglalásainak. Az általa vezetett ügynökség adta ki a múlt héten azt a nyilatkozatot, amely szerint a 2020-as választás „a legbiztonságosabb volt az amerikai történelemben”.

A nyilatkozat azt is hangsúlyozta: „nincs bizonyíték arra, hogy bárhol kitöröltek vagy elvesztettek volna voksokat, megváltoztatták volna a szavazatokat, vagy a választás bármiképpen kompromittálódott volna”.

Donald Trump a leváltásról írt két mikroblog-bejegyzéséből az elsőben közölte: „Chris Krebs minapi nyilatkozata a 2020-as választások biztonságosságáról rendkívül pontatlan, mivel tömeges szabálytalanságok és csalások voltak, köztük az is, hogy halott emberek szavaztak, választási megfigyelőket nem engedtek a szavazóhelyiségekbe, +működési zavarok voltak a szavazógépeken+”. Másik bejegyzésben pedig azt írta: a szavazógépek a rá leadott voksokat Joe Biden demokrata párti elnökjelölthöz sorolták.

„Tehát Chris Krebsnek, az infrastrukturális és kiberbiztonságért felelős ügynökség vezetőjének a megbízatása azonnali hatállyal véget ér.”

A Twitter mindkét bejegyzést „a választási csalásokról szóló vitatott állításként” jelölte meg.

Krebs a Twitteren válaszolt az elnök bejegyzésére. „Megtiszteltetés volt szolgálni. (A munkát) rendben elvégeztük” – írta.

A Krebs vezette CISA feladata eredetileg az amerikai választási folyamatba történő külföldi beavatkozási kísérletek figyelemmel kísérése volt. Ezt a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) szorosan együttműködve végezte.

De mivel Donald Trump többször is megkérdőjelezte a választás biztonságosságát, az ügynökség figyelme erre is irányult. A CISA külön honlapot is létrehozott a választásokra vonatkozó szóbeszédek és kérdések megválaszolására.

Krebs, akit 2016-ban Donald Trump maga nevezett ki, és akinek tevékenysége mindvégig kétpárti támogatást élvezett, az elmúlt hetekben többször is nyilatkozott arról, hogy nem történt csalás a november 3-i választásokon. A The Wall Street Journal információi szerint az elmúlt napokban többször is azt mondta kollégáinak, arra számít, hogy elbocsátják, amiért megpróbálta korrigálni a választási csalásokról terjedő információkat.