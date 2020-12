„Ellen-Liget-projektbe” kezdett Budapest

A Gellérthegy után most már a Népliget „közösségi tervezését” is meghirdette a főváros főtájépítésze. A furcsa az, hogy a Gellérthegyre konkrét kormányzati tervek készültek, amelyek megvalósítása meg is kezdődött, a Népliget tulajdoni viszonyai pedig roppant bonyolulttá tesznek minden egyeztetést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Néhány terv megvalósulását ugyan sikerült eddig megakadályozni, de összességében a kormányzat és még a Tarlós-féle városvezetés által megkezdett Liget Budapest projekt jól halad, több eleme elkészült már, ezeket a fővárosiak örömmel használják. A következő lépések egyikében a kormány a Citadellából építene egy különleges kiállítóhelyet, a területrendezés során új közparkot alakítana ki, a közlekedés környezetbaráttá tétele érdekében pedig a Tabánt siklóval, a Várhegyet lanovkával kötné a Gellérthegyhez – ismerteti a Magyar Nemzet. Bardóczi maga magyarázza el e rajz segítségével, hogy miért lehetetlen szinte az egyeztetés az érintettekkel. A Karácsony Gergely főpolgármester egyik fontos munkatársának számító Bardóczi Sándor főtájépítész azonban mindezt kevésnek érezte, mert szeptember 15-i kezdettel internetes fórumot hirdetett arról, ki milyen Gellérthegyet szeretne. Az eszmecsere konzekvenciáiról semmit nem tudunk, csak azt, hogy több mint ötezren töltötték ki, de Bardóczi máris új fórumot hirdet Facebook-oldalán: a Népligetről. Hogy miért beszélünk szinte lehetetlen küldetésről, ő maga mondja el: „a Népliget tipikusan az a hely, ahol a sok bába közt valahogy mindig elveszett a gyerek. Kevesen tudják, de a Népliget közparki területe legalább tíz különböző helyrajzi számon különféle tulajdonosoké. Történetileg alakult így, és soha senki nem volt képes a létrejötte óta ebben rendet vágni. Így aztán soha senki nem volt arra képes, hogy koherens, minden érintett számára elfogadható jövőt vázoljon a parknak.” Bardóczi azt írja, mégis megpróbálnak elkészíteni egy „a park hosszú távú jövőjét meghatározó stratégiai tervet” a tulajdonosok és a civilek bevonásával. Sorai között úgy sejthetjük, valamiféle hosszú egyeztetési folyamat végén születik majd egy kompromisszumos megoldás, ami mindenki megelégedésére válhat valóra. „Mi előbb kérdezünk, aztán »lövünk«” – írja –, „úgy ahogyan azt a Gellérthegy kapcsán már megtettük, széles társadalmi bevonással.” Érdemes megismételni: a Gellérthegyre konkrét tervek készültek ütemezéssel, tehát az internetes fórum eső után köpönyegnek számított. Ráadásul három hónap alatt nem derült ki, mi lett a közös gondolkodás eredménye. Természetesen megnéztük: a Népliget-fórumról is csak annyi tudható, hogy a kérdőív december 31-ig tölthető ki. Hogy aztán mi történik, azt egyelőre homály fedi. A Mindmegette karácsonyi ajánlata Várd a vendégeket a legédesebb linzerekkel az ünnepek alatt!