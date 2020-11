Elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését Kásler Miklós

Ahogy egész Európában, úgy Magyarországon is meredeken emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek és a fertőzésgyanús esetek, valamint a kórházi ellátást igénylő betegek száma, ezért Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter az egyre növekvő számú koronavírusos betegek folyamatos ellátásának biztosítása érdekében egyedi utasítást adott ki valamennyi aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény és az Országos Mentőszolgálat vezetője részére.

Eszerint a halasztható műtéteket fel kell függeszteni, és szinte minden kórházat kijelölt a koronavírusos betegek ellátására. Ez alól kivételt képeznek a korábbi miniszteri utasítás alapján mentesítést kapott intézmények – írja az Emmi közleménye alapján a Magyar Nemzet.

A közlemény szerint a miniszter 2020. november 10-től rendelte el a halasztható műtétek – ideértve az egynapos sebészetet is – felfüggesztését.

Természetesen kivételt képeznek azok a sürgősségi ellátások, amelyek elvégzése nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást, és a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a szakmai kollégium ajánlása szerinti kardiológiai ellátásokat, valamint biztosítani kell az asszisztált reprodukciós eljárások zavartalan működését is. Továbbá transzplantációs műtétek is engedélyezettek a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett.

A miniszteri utasítás szerint valamennyi közfinanszírozott, aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmény – kivéve a korábban mentesítést kapott intézmények – köteles ellátni a középsúlyos és súlyos, igazolt COVID-fertőzött, valamint gyanús betegeket.

Ennek érdekében az érintett intézmények 2020. november 9-től kötelesek elkülöníteni a COVID-betegek ellátására az összes NEAK finanszírozott ágyszámuk 40%-át – írják.

Az összes NEAK finanszírozott ágyszámuk 7%-át pedig lélegeztetésre alkalmas ágyként kötelesek a COVID-fertőzött betegek ellátására biztosítani. A pontos ágyszámok intézményenként az EESZT-ben kerülnek rögzítésre.

A miniszteri utasítás meghatározza azt is, hogy mely szolgáltatók kötelesek ellátni a COVID-beteg gyermekeket,

valamint PIC ellátást igénylőket, illetve a művesekezelésre szoruló szoros kontaktnak számító, gyanús vagy fertőzött betegeket.

Az utasítás pontosan meghatározza azt is, hogy mit kell tenniük a fekvőbeteg intézeteknek koronavírus-fertőzés gyanúja esetén. Ekkor a beteget megfelelően izolálják és antigén gyorstesztet végeznek. Amennyiben a gyorsteszt eredménye pozitív, a beteg az igazolt betegekkel közös szobába helyezhető. Negatív gyorsteszt eredmény esetén PCR-mintavétel is szükséges.

A COVID-gyanús és igazolt betegek betegútját az Országos Mentőszolgálat koordinálja.

Igazolt COVID-fertőzött tünet- és panaszmentes, illetve enyhe és mérsékelt tünetekkel bíró betegek otthonukban maradnak, illetve otthonukba bocsájthatók. Esetükben javasolt a napi háziorvosi konzultáció.

