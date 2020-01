Erdő Péter: a keresztények egységéhez kevés az emberi erőfeszítés

A résztvevők az istentisztelet végén közösen imádkoztak az üldözött keresztényekért, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a MEÖT közös programsorozatának kezdőnapja ugyanis 2018-tól egyben az üldözött keresztényekért imádkozás vasárnapja is.

Szólt arról is: Isten nem bánik másként „gyermekeivel”, mint a többi emberrel, „nem teszi őket vitrinbe”, hanem belehelyezi őket a „tarka, sokszínű világba, ahol szükség van rájuk, ahol feladatuk van”. Ezért „Isten embere” vállalja a sorsközösséget családjával, egyházával, nemzetével és minden erejével fáradozik közösségéért.

A bíboros kitért arra is: „káros felületesség volna” a különböző felekezetek hitelvi különbségeit „kézlegyintéssel elintézni”, mondván, „a tartalmi kérdések nem lényegesek, fő az udvariasság”. „Ha ezt mondanánk, akkor hitünk egész tartalmának komolyságát kérdőjeleznénk meg, az pedig már a Krisztushoz való tartozás létkérdése” – jelentette ki.

Már ezeknek a hibáknak a felismerése is „magában hordozza a feladatot, hogy nagyobb szeretettel és megértéssel közeledjünk egymás felé” – fogalmazott Erdő Péter.

A bíboros a keresztények egységéért megrendezett programsorozat nyitó istentiszteletén felidézte: az utóbbi évtizedekben a keresztény felekezetek képviselői sokszor áttekintették közös történetüket. „Gyakran és kölcsönösen szóltunk olyan emberi hibákról is, amelyek hozzájárultak a szakadások kialakulásához és elmélyüléséhez”.