Európában is egyre több atrocitás éri a keresztényeket

Vandalizmus, gyújtogatás, rongálás, lopás, hogy csak néhány bűncselekményt említsünk azok közül, amelyeket keresztény kegyhelyek ellen követtek el tavaly kontinensünkön. Az amerikai Gatestone Institute elemzése szerint 2019-ben rekordszámú, háromezer támadást követtek el Európában.

A szervezet kutatása szerint a legtöbb incidens Franciaországban és Németországban történt. Megemlítik azt is, hogy a muszlim bevándorlásnak is köze van a támadásokhoz, de anarchisták is kiveszik a részüket az atrocitásokból – hívta fel a figyelmet a tanulmányra a V4NA hírügynökség összeállítása.

A New York-i székhelyű Gatestone Institute nevű politikai elemzőintézet döbbenetes jelentést publikált a tavalyi évben elkövetett keresztényellenes támadásokról. A szervezet átnézett több ezer újságcikket, rendőrségi jelentést és témába vágó blogot, amelyek alapján megállapította, hogy tavaly háromezer keresztény templomot, iskolát, temetőt gyaláztak meg bűnözők Európában. A jelentés szerint a támadók gyújtogatnak, fosztogatnak, sátánista rajzokat festenek fel, lopnak, rongálnak, de az is előfordult, hogy szükségleteiket végezték el a kegyhelyeken.

A legtöbb támadás Franciaországban történt, ahol az intézet számításai szerint naponta nagyjából három keresztény iskolát, templomot vagy emlékművet rongáltak meg.

A második helyen Németország van, ahol naponta kétszer támadtak meg keresztény kötődésű helyeket. Megjegyzik, hogy a németeknél a legtöbb támadást a katolikus egyház ellen követik el, de a protestáns egyházat sem kímélik az elkövetők.

A jelentés szerint

az elkövetőket ritkán kapják el a hatóságok, de ha mégis, akkor a rendőrség és a média sok esetben nem ad tájékoztatást a bűnözők származását illetően.

Megjegyzik, hogy sok esetben a gyanúsítottak mentális betegségre hivatkoznak, így az incidensek nem minősülnek gyűlölet-bűncselekménynek.

A Gatestone Institute szerint

Franciaországban és Németországban a keresztényellenes támadások összefüggésben vannak a muszlim bevándorlással,

azonban mivel nem készítenek statisztikákat az esetekről, lehetetlen megmondani, hogy pontosan hány incidens írható muszlim vagy dzsihádista elkövetők számlájára. Spanyolországban viszont a támadásokat legtöbbször anarchisták, radikális feministák és más szélsőbaloldali csoportok hajtják végre.

A jelentés komoly kritikát fogalmaz meg azzal kapcsolatban is, hogy míg az európai sajtó kiemelten foglalkozik azokkal az esetekkel, amikor muszlimok ellen követnek el atrocitásokat, addig a keresztényellenes támadásokat hajlamosak lekicsinyíteni.