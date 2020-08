Ez lesz az egyik legsikeresebb nemzeti konzultáció

A járvánnyal szembeni első csatát Magyarország megnyerte, de a veszély még közel sem hárult el, ráadásul a szomszédos országokban folyamatosan nő a fertőzöttek száma, így rendkívül komoly esélye van annak, hogy a külföldön nyaralók behurcolják a vírust Magyarországra. A járvány változatlanul tombol a világban, ezért a nemzeti konzultáció 13 kérdésének nagy része is ebben a témában kéri ki az emberek véleményét.

A kérdőív kitöltésére még egy hét van (a határidő augusztus 31-e), és ugyan az ellenzéki pártok mindent megtesznek annak érdekében, hogy hátráltassák a szabad véleménynyilvánítást, ennek ellenére biztos, hogy ez lesz az egyik legsikeresebb a nemzeti konzultációk történetében – emlékeztet az Origo.

Magyarországon az elmúlt hónapokban sikerült alacsonyan tartani a fertőzöttek számát, augusztusban is csak enyhén lett több új eset. A környező országok nagy részében azonban tombol a vírus, ezért továbbra is fontos, hogy az emberek tartsák be az alapvető mindennapos higiéniai gyakorlatokat, mint például a kézmosás, valamint továbbra is hordják zárt helyen, legfőképpen a boltokban és a tömegközlekedésen a védőmaszkokat.

A rendkívül sikeres magyar járványellenes védekezésnek több fontos összetevője is van, köztük az Operatív Törzs és Müller Cecília országos tisztifőorvos munkája mindenképp kiemelendő. Jó időben, a többi országot megelőzve hozott a magyar kormány fontos védőintézkedéseket, az emberek pedig ezeket fegyelmezetten be is tartották.

Nem csak az emberi életeket védte sikeresen a kormány, hanem a gazdaságot is azzal, hogy a megszorítások helyett munkahelyeket teremtettek, és a járvány közben is jelentős támogatást adnak a családoknak. A kormány láthatóan betartja azt az ígéretet, amelyet Orbán Viktor tett még március végén, annyi munkahelyet hoz létre, amennyit a járvány megszüntet – emlékeztet az Origo.

A vírus őszi újabb támadása előtt kérte a kormány ismét a magyarok véleményét a népszerű nemzeti konzultáción keresztül, amelyet még egy hétig (augusztus 31-ig ) lehet kitölteni. Az ellenzéki pártok és politikusok gyakran szeretik hangoztatni, hogy mennyire fontos számukra a demokrácia, most mégis mindent megtesznek annak megakadályozására, a már megszokott módon: hazudozással, az emberek becsapásával, az igazság elferdítésével. Ennek ellenére ez lesz minden idők egyik legsikeresebb konzultációja , egy héttel a határidő lejárta előtt már közel kétmillióan töltötték ki – számol be a lap.

Még egy hét van a nemzeti konzultáció kitöltésére

A mostani, kilencedik konzultációt mind hagyományos, mind online módon augusztus 31-éig lehet visszaküldeni. A legfőbb témája a koronavírus-járvány, és annak gazdasági következményeinek kezelése, az íven összesen tizenhárom, a témába vágó kérdés található. A koronavírus az európai országok gazdaságaira komoly hatással van, és sok terv létezik ezeknek a kivédésére, Európa jövőbeli gazdasági lépéseire, így a kormány álláspontja szerint ezzel kapcsolatban mindenképpen szükséges az embereket megkérdezni.

A konzultációban a koronavírus mellett szó van az Európai Bíróság azon határozatáról is, mely szerint jogellenes a tranzitzónákban ideiglenesen feltartóztatni azokat, akik az Európai Unióba igyekeznek.

Megkérdezték a magyarokat arról is, hogy továbbra is fenn kell-e tartani a magyar határ szigorú védelmét és őrizetét, mivel nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió biztonságának megőrzéséről is szó van.

A téma komolysága és fontossága ellenére a radikális baloldal támadást próbált indítani a nemzeti konzultáció ellen.

Hadházy Ákos és Szél Bernadett országgyűlési képviselők, valamint a radikális baloldal vezetéséért csatát vívó Momentum és a Gyurcsány-párt törvénysértő akciók sorozatával próbálta akadályozni a nemzeti konzultációt – sikertelenül.

Az akciók mögött illegális adatgyűjtési szándékok is lehetnek – vagyis a baloldal még a saját szavazóit is megpróbálja átverni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke Péterfalvi Attila, többször is kifogásolta, hogy Hadházyék a kérdőíveken szereplő adatokat szimpatizánsi adatbázis építésére is fel tudják használni.

A nemzeti konzultáció az alábbi linken is kiöltheti augusztus 31-ig.