Ezer afrikai migránst szállítanak az EU és az ENSZ pénzén Európába

Azokban az országokban hoztak létre úgynevezett „vészhelyzeti tranzitközpontokat” (EMTC), ahol a kivándorlásra jelentkezők addig maradhatnak, amíg a befogadó országokat meg nem találják számukra. Ezekben a táborokban főként Eritrea, Etiópia, Szomália és Szudán állampolgárai tartózkodnak, Nigerben körülbelül háromezren. Ruanda tavaly lett része a megállapodásnak és beleegyezett abba, hogy északról, Líbiából 500 főt befogad a saját táborába (más források szerint ez akár 30 ezer is lehet).

Az osztrák lap szerint bár nem reklámozták, de a „sürgősségi tranzitmechanizmus” (EMTM) már 2017 óta működik, és azóta 5000 bevándorlót szállítottak át légi úton Európába. Olykor utólag is fény derült „apróbb” szállításokra. Például 100 „menekült” áthelyezése Nigerből közvetlenül Olaszországba, 400 szomáliai átszállítása egy közvetlen repülőjárattal a németországi Kasselbe.

Laurent De Boeck, az IOM Egyiptom misszióvezetője megköszönte az egyiptomi és a német kormánynak a segítséget. Az is kiderült, hogy az IOM szorosan együttműködött a Német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatallal (BAMF), az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR) és a Caritas Németországgal.

„Az utazók Szíria, Dél-Szudán, Szudán, Eritrea és Szomália menekültjei. A csoportban 64 gyermek és kilenc csecsemő is volt” – írták.

Korábban abszurdnak tűnt, hogy a migránsokat akár repülővel is beszállíthatják Európába. De tavaly októberben már az ENSZ-hez tartozó nemzetközi migrációs szervezet (IOM) azt közölte a honlapján , hogy szeptember 11-én több mint 240 afrikai migránst szállítottak Egyiptomból a hannoveri repülőtérre – emlékeztet cikkében a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Norvégiába 600, Franciaországba 150, Svédországba 200 bevándorlót telepítenek légi úton. Még Afrikán belül is repülőztetik őket.