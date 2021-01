Fertőzött ápolókat és orvosokat dolgoztatnak Angliában

Pozitív teszteredményük ellenére is kötelező munkába állniuk az egészségügyi dolgozóknak több mint tucatnyi brit ápolóotthonban. Ellenőrök azt is mondták, hogy bizonyos intézményekben egyáltalán nem megfelelő a fertőzés szabályozása.

Mindez éppen akkor derült ki, amikor ezekbe az ápolóotthonokba tervezik átirányítani a betegeket a kórházakból, hogy több ágy felszabaduljon a koronavírussal fertőzött betegek számára. Kezdenek ugyanis újra megtelni a kórházak a vírus új mutációjának megjelenése óta. Tehát át akarják szállítani a koronavírussal nem fertőzött betegeket olyan intézményekbe, ahol még a személyzet is fertőzött – számol be a 888.hu.

Ez persze nem minden ápolóotthonra igaz, azok védelmében a Nemzeti Ápolási Szövetség elnöke, Nadra Ahmed nyilatkozott a BBC Radio 4 Today című műsorában. Azt mondta, persze szeretnének segíteni az NHS-nek (ez lényegében a brit ANTSZ és NNK), de ezt csak úgy tehetik meg, ha ezzel nem veszélyeztetik az intézmények lakóit az esetleges fertőzéssel. Tehát biztosnak kell lenniük abban, hogy a hozzájuk szállított beteg nem fertőzheti meg a többieket – írja a lap.

A helyzet azonban nagyon súlyos a szigetországban, az NHS adatai szerint már több mint 30 000 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. A vírus kezdete óta összesen csaknem 300 000 fő a kórházban kezelt betegek száma. (Ez a napi mintegy 3600 fős növekedéssel rohamosan nő, mióta azonosították a vírus mutációját.)

A NHS egyik vezetője, Chris Hopson tegnapi nyilatkozata szerint a kórházak már most majdnem tele vannak, és keresik, hogy ágy hiányában hová tudnák átirányítani a betegeket.

Ez az első hullám idején, tavasszal is pont így történt, azonban több tízezer halottat követelt a folyamat, ugyanis koronavírussal fertőzött betegeket irányítottak át ápolóotthonokba,

ahová így bekerült a fertőzés, ami rengeteg ember elkerülhető halálához vezetett – számolt be a Daily Mail alapján a portál.

Az ápolóotthonok vezetői azt mondják, „déjá vu” érzésük van, és óriási hiba lenne még egyszer ugyanazt a bizonyítottan veszélyes átcsoportosítást elvégezni, amit tavasszal.

Abban azonban szinte biztosak lehetünk, hogy elkerülhetetlen lesz a tavaszihoz hasonló lépéseket megtenni, ugyanis csak december utolsó hetében több mint 300 000 új fertőzöttet regisztráltak. Ez az áprilisi 21 700-as rekordot is jócskán meghaladja – írja a 888.hu.

A problémát tovább nehezíti, hogy komoly hiányt szenvednek egészségügyi dolgozókban. Mindezek mellett az ápolóotthonok felszereltsége korántsem megfelelő a kórházakból átszállított betegek ellátására, tehát ha végül fogadniuk kell majd betegeket, azt csak úgy tudják megtenni, ha jelentős anyagi támogatást kapnak az NHS-től. Többek között erről is folyik a vita.

Kelet-Angliában, főleg Londonban és környékén most is rendszeresen irányítanak át betegeket. A helyzet súlyosságát mutatja az is, hogy már nemcsak általános ápolásra szoruló pácienseket, hanem súlyos állapotban lévő, az intenzív osztályon kezelt betegeket is szállítanak más intézményekbe.

Persze igyekeznek kevésbé veszélyeztetett pácienseket átirányítani, és teszik ezt úgy, hogy az úton teljes felszereléssel, egy intenzív orvos és ápoló kíséretében hasonló biztonságban van, mintha a kórházban lenne – közölték.