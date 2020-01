Folytatódik az egészségügyi szakdolgozók béremelése

Emellett a kormány a lakhatási körülményeken is javít. Csaknem 60 milliárd forintból épülnek vagy újulnak meg nővérszállók – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalára feltöltött videójában azt mondta: januárban és novemberben is emelkednek az ápolói alapbérek, valamint az ügyeleti és túlmunkáért kapott díjak is. Az átfogó ápolói béremelési program 2016-ban kezdődött, és a folyamatos emeléseknek köszönhetően