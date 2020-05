Görögország határkerítést épít

„Kerítést építünk, hogy megvédjük az országunk érdekeit”, jelentette be Michalis Chrysochoidis görög polgárvédelmi miniszter az új intézkedések kapcsán, melyet a kormány foganatosított, hogy felvegye a harcot az újabb migránshullámmal.

„Az őrök a helyükön”, biztosított Michalis Chrysochoidis görög polgárvédelmi miniszter a kormány új intézkedései kapcsán, hogy kezeljék a migrációs nyomást.

Hozzátette, hogy a határ továbbra is biztonságos, mert a Frontex is jelen van, és a kormány terve és stratégiája is működik. Rámutatott továbbá, hogy minden érintett hatóság éberen követi a migráció fejleményeit és napi szinten foglalkoznak az újdonságokkal. Elmondta, nemrég vezényeltek vissza 400 rendőrt a görög-török határra akik a járvány kitörése előtt is határon szolgáltak – írja a V4NA.

Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök interjújában megerősítette, hogy a görög oldalon a határvonaltól kicsivel beljebb helyezik majd el a védőkerítést, hogy egyértelmű legyen, hogy a saját területüket védik.

„Meg fogjuk építeni a kerítést, hogy megvédjük az országunk érdekeit”, szögezte le Chrysochoidis, miután megállapításra került az Evros közelében lévő 26km hosszú kerítés helye, melyet a bejelentés szerint rohamos tempóban fognak felhúzni a hatóságok.

A miniszter elmondta továbbá, hogy felgyorsították a határőrök toborzását és minden átkelőhelyet komolyabban figyeltetnek majd. Hozzátette, ha újabb inváziós hullám érkezne az „Evros le van zárva”.