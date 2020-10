Gyurcsány szerint megszűnt minden különbség a DK, a Momentum és a Jobbik között

Tisztességesnek nevezte Gyurcsány Ferenc, a baloldali ellenzék vezetője a szerencsi választáson súlyos vereséget elszenvedő Bíró Lászlót. A DK elnöke azt a jelöltet vette a védelmébe, aki még Hadházy Ákos szerint is korrupt.

„Övék a törvény, övék a nyilvánosság, övék a pénz, övék a megvesztegetés, a zsarolás ereje. Nekünk meg marad a tisztesség. Az alapfelállásban nem kell elbizonytalanodni: egy az egy ellen. Ami meg ezen túl van, azt jól kell csinálni” – írta Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán, miután több mint 5 százalékkal győzött Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje a szerencsi időközi országgyűlési választáson a baloldal jelöltjével, az antiszemita Bíró Lászlóval szemben – számol be róla az Origo.

Gyurcsány tisztességről szóló kijelentése annak tudatában meglehetősen cinikus, hogy Bíróról korábban az is kiderült, hogy az érdekeltségébe tartozó Hegyalja-Mix jelentős munkabértartozást halmozott fel dolgozóival szemben.

A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy Bíró Lászlónak volt egy varrodája 2014 és 2016 között, majd az csődbe ment, és a dolgozók bérét sem fizették ki.

Pedig több tízmilliós állami bértámogatást vett fel, pontosan azért, hogy a dolgozóit kifizethesse.

Bíró „tisztességéről„ Hadházy Ákos is lesújtóan nyilatkozott, persze már a bukott választás után. ”Bíró László még annál is sokkal korruptabb, mint azt a nem baloldali médiumok állították„ – közölte.

De erről nem beszélt nyilvánosan, mert nem akart ártani a jelöltnek – érvelt, de megjegyezte: szólt a pártelnököknek erről. Ők viszont – úgy tűnik – nem tettek semmit.

Készen van a Gyurcsány-koalíció

Gyurcsány bejegyzésében az is érdekes, amikor arról írt, hogy

van egy mozzanat, amit kívülről nem sokan láthattak. Az ellenzéki pártok vezetői, aktivistái között ez a mostani küzdelem soha nem látott politikai, szervezési, emberi bizalmat teremtett. Valójában elmosódtak a határok az ellenzéki pártok között. Nem volt érdekes, hogy honnan jött a jelölt, hogy honnan jöttek az aktivisták. Egyesültek a küzdelemben.

Mindez egyértelműen azt mutatja, hogy csupán egyetlen ellenzéki párt van már csak a színen: ez pedig a Gyurcsány vezette koalíció. Ahogyan arról korábban az Origo is többször írt, a baloldalon semmilyen ideológia és elképzelés nincs arról, hogy mit is akarnak kezdeni az országgal, csupán a pénz és a hatalom érdekli őket. Mindezt most Gyurcsány csak megerősítette.