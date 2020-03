Ha kell, a honvédség mobil laborral segíti a koronavírus elleni védekezést

A legveszélyesebb vírusok kimutatására és kezelésére is alkalmas NATO-akkreditált mobil labor is rendelkezésre áll, valamint orvosokkal, szakszemélyzettel is készen állnak.

Benkő Tibor a koronavírus-járvánnyal összefüggésben hangsúlyozta: olyan veszélyforrásról van szó, amelyre mindenképpen készülni kell. „A külföldön szolgálatot teljesítő magyar katonák már megkapták azokat a védőfelszereléseket, amelyekre szükségük lehet, Magyarországon pedig a honvédség kész segítséget nyújtani a katasztrófavédelemnek, a rendőrségnek és az egészségügyi intézményeknek” – jelentette ki. A honvédelmi miniszter kedden Kaposváron, a nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok találkozója előtt beszélt erről újságíróknak. Benkő Tibor a találkozó előtt emlékeztetett arra is: a honvédelmi és haderőfejlesztési program életpályát vázol fel a honvédelemért tenni akaró fiataloknak, az aktív katonáknak, emellett fontos feladat, hogy gondoskodjanak a nyugállományba kerülőkről is. A honvédelmi miniszter úgy vélte: a kormányprogrammal és az idősügyi politikával összhangban meg kell találni a lehetőségét nyugdíjasaik segítésére. Az anyagi támogatás mellett példaként hozta fel az elhelyezési körülmények javítását és a különböző cégekkel kötött megállapodáson alapuló kedvezmények biztosítását. Jelezte, a kérdés a családtagokkal együtt százezreket érint. „Minden település a hazafias, honvédelmi nevelés színtere Magyarországon” – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.