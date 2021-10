Hajnal Miklós megint ferdített a közösségi oldalán

A Momentum politikusát rendre hazugságokon kapják. Hajnal most a Szent János kórházzal kapcsolatban állított valótlanságot.

Megint trükközött a Momentum XII. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje, amikor a közösségi oldalán lévő posztjához régi fotót mellékelt a János-kórházról, ugyanis a romos épületrészt, amit illusztrációnak használt, már régen felújították. Ezzel a momentumos politikus megtévesztette a hegyvidéki embereket – írja a Magyar Nemzet.

„Sajnos Hajnal Miklós megint nem mondott igazat, pedig tudhatná, hogy előbb-utóbb lebukik. Ahogy a nem létező diplomájával is lebukott, úgy most is, amikor a Szent János kórházról tett közzé hamis információkat”

– írta reagálásában Fonti Krisztina, Hegyvidék alpolgármestere.

„Hajnal Miklós – igaz, csak átmeneti jelleggel – tagja volt Hegyvidék képviselő-testületének. De a velünk töltött igen rövid idő alatt is észrevehette volna azt, hogy a Hegyvidéken még kampányidőszakban is illik igazat mondani” – reagált Fonti.

Fotó: Facebook/Fonti Krisztina

Hajnal Miklósnak nem ez volt első olyan posztja, amire reagálnia kellett a Hegyvidéki Önkormányzatnak. A momentumos politikus korábban azt állította, hogy irodaház vagy lakópark épülne a Lejtő utcai telekre.

A valótlan állítás igazolására Hajnal még petíciót is indított úgy, hogy párttársát tájékoztatta a beruházás részleteiről az önkormányzat.

„Hajnal Miklós sajnos nem először csapja be a hegyvidéki embereket. Jelentkezett önkormányzati képviselőnek, de pár hónap után lelépett. Hát igen, itt dolgozni kell, itt nem elég dumálni, mellébeszélni” – reagált Fonti Krisztina.

Továbbá Hajnal a diplomájáról is füllentett, ugyanis a Momentum elnökségi tagja csupán egy nemzetközi érettségivel rendelkezik, ezzel szemben több televíziós műsorban is közgazdásznak mondta magát és rendszeresen vitázik gazdasági kérdésekről. Ugyanakkor Hajnal diploma nélkül is élvezi Karácsony Gergely bizalmát, mivel bruttó 502 500 forintért a BKK Zrt. felügyelőbizottsági elnöke.