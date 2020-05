Hatékony az első koronavírus elleni vakcina

A Moderna biotechnológiai vállalat vakcinája (mRNA-1273) nemcsak leküzdötte a SARS-CoV-2 vírust, hanem immunválaszt generált a tesztnek alávetett önkéntesek szervezetében.

Az áttörésnek számító tudományos eredményt hétfőn jelentették be az amerikai biotechnológiai vállalat központjában, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben − adta hírül a V4NA Hírügynökség.

