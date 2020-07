Hiába hajtogatja az ellenzék, hogy a vidéki nyugdíjasok pártja a Fidesz

A legtöbb diplomás, fiatal és budapesti szavazója is a kormánypárti szövetségnek van.

A valós adatok szerint a Fidesz–KDNP-pártszövetség jóval népszerűbb a fiatalok, a budapestiek és a diplomások körében is, mint bármelyik ellenzéki formáció. A baloldalon tehát hasztalanul erőltetik unos-untalan azt a lenéző narratívát, hogy a kormány a tanulatlan, vidéki, idős embereknek köszönheti sikerét. Az igazság az, hogy igazi néppártként nyeri sorra a Fidesz–KDNP a választásokat – írja a Magyar Nemzet.

Mintha sportot űznének a baloldali pártok és a holdudvarukba tartozó sajtóorgánumok a szerintük inkább a kormánnyal szimpatizáló társadalmi csoportok gyalázásából. Az elmúlt hetekben a taxisofőröktől az iparkamarákig, a társadalom számos szegmensét megsértették az ellenzéki politikusok, újságírók. A legtöbbször azt a baloldalon minduntalan visszatérő toposzt hallani, hogy a kormánypártokra a tanulatlan, vidéki, idős emberek szavaznak csupán. Pedig ezeknek a kirohanásoknak nem sok valóságalapjuk van.

A Fidesz–KDNP ugyanis hosszú évek óta minden jelentős társadalmi csoportban messze a legnépszerűbb a pártok közül.

Szájukból szennyvíz

Mégis hosszan lehetne sorolni azokat az ellenzéki megnyilvánulásokat az elmúlt évekből, amelyek a baloldali pártok kudarcát azzal magyarázzák, hogy a tudatlan vidéki nyugdíjasok alkotta kisebbség nyeri meg a választásokat a kormánypártoknak.

A momentumos Mécs János, az egykor az SZDSZ-ben politizáló Mécs Imre fia, már egész fiatalon vidékieket degradáló szöveget alkotott: „Istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval melegek, cigányok, hajléktalanok meg egyébként mindenki okés, na de a vidékieket nem tudom megszokni” – fogalmazott írásában a Momentum politikusa, és kifejtette, az is idegesíti a vidéki emberekben, hogy „folyton versenyeznek egymással, hogy melyikük otthonnak csúfolt porfészkében laknak többen”.

Egy másik ismert eset Vona Gábor nevéhez fűződik, aki az éppen néppártosodó Jobbik elnökeként egy dunaújvárosi lakossági fórumon őt kritizáló idős emberek kapcsán írta 2017 nyarán a Facebookon, hogy „húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt”. Ugyanebben a bejegyzésben azt is kifejtette Vona Gábor, a nemzeti ünnepeken rendszeres esemény, hogy „hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját”.

Súlyos tévedés

Kádár Barnabás, a Momentum egyik alapítója a Facebookon felvetette az idősek választásból való kizárását, azzal az indokkal, hogy az ő jövőjüket már kevésbé befolyásolják a politikai döntések, mint a fiatalokét.

„Miért az idősebbek döntik el a jövőnk?” – kezdte bejegyzését.

A legújabb eset pedig egy ellenzéki újságíróhoz köthető: „Tanulatlan, vidéki idős emberek képezik a Fidesz táborát, de vannak kétmillióan, tehát ők a legnagyobb kisebbség” – fogalmazta meg július 24-én lenéző véleményét az ATV stúdiójában Gulyás Balázs, az ellenzéki Magyar Hang publicistája.

Az adatok éppen ezeknek a véleményeknek az ellenkezőjéről szólnak. A Nézőpont Intézet 2020 júliusában végzett közvélemény-kutatása szerint ugyanis minden jelentős demográfiai csoportban – kor, iskolai végzettség és településtípus szerint vizsgálva is – a Fidesz–KDNP a legnépszerűbb Magyarországon. A várható választási eredményt tekintve 51 százalékon állnak a kormánypártok.

A legnagyobb ellenzéki párt, a Momentum pedig csupán 16 százalékos támogatottsággal rendelkezik, őket követi a DK tíz százalékkal. A közös listában gondolkodó ellenzéki pártok: a Momentum, a DK, a Jobbik, az LMP és az MSZP–Párbeszéd, támogatottsága pedig mindösszesen 43 százalékos.

Nem tudták megelőzni

A Fidesz–KDNP a legnépszerűbb a negyven évnél fiatalabbak, a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők és a budapestiek körében is.

Ezekben a társadalmi csoportokban egy párt sem tudja megelőzni a Fideszt, viszont ha összeadjuk az ellenzéki összefogást kívánókat, akkor matematikailag nagyobb a táboruk, mint a kormánypártoké. Másrészt viszont sokkal több olyan társadalmi csoport van, ahol még a papíron összeadott ellenzéki tábor sem nagyobb a kormánypártok szavazói bázisának méreténél – mondta a Magyar Nemzetnek az adatokat ismertetve Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási igazgatója, és kiemelte: nem csak a nyugdíjasok elégedettek a kabinet munkájával, ugyanis a 40–49, az 50–59 év közöttiek és a hatvan évnél idősebbek esetében is 55-57 százalék között mozog a kormánypártok népszerűsége.

Az az ellenzéki narratíva sem igaz, hogy csak a vidéki emberek szavaznak a Fidesz–KDNP-re, mert amellett, hogy a községekben meghaladja a hatvan százalékot a kormánypártok népszerűsége, a megyei jogú városokban élők majdnem fele és az egyéb városokban élők több mint ötven százaléka is a Fidesz–KDNP-re szavazna egy most vasárnap tartandó választáson – ismertette a kutató az adatokat, amelyekből kiderül: tízből négy budapesti is a kormányt támogatja.

Nagy Dániel azt is elmondta, közel sem állítható, hogy csak az iskolázatlanok pártja lenne a Fidesz. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 43 és az érettségizettek 48 százaléka ugyanis a kormánypártokra szavaz.