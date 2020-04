Hidvéghi Balázs: sikerült érvényre juttatni a magyar szempontokat

Számos ponton sikerült érvényre juttatni a magyar szempontokat az Európai Parlament néppárti (EPP) frakciójának migrációs és menekültügyi álláspontjában, amely az erős határvédelemre, a harmadik országokkal folytatott szoros együttműködésre és a származási országok megsegítésére szólít fel – közölte Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő csütörtökön.

A képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett:

az Európai Néppárt lehetővé tenné a tagállamoknak, hogy nem menedékkérők kötelező befogadásával, hanem a szolidaritás más formáin keresztül járuljanak hozzá a közös terhek viseléséhez.

Az EPP migrációs álláspontjának célja az, hogy meghatározza a képviselendő irányvonalat a jövőben várható migrációs tárgyú jogszabályjavaslatok tárgyalásakor.

A többoldalas dokumentum szerint erős határvédelemre, az embercsempészek elleni küzdelemre, a harmadik országokkal folytatott szoros együttműködésre, a visszaküldések hatékonyabbá tételére és a migráció kiváltó okainak származási országokban való kezelésére van szükség.

Rögzíti azt is, hogy meg kell különböztetni egymástól a védelemre szoruló menekülteket és a gazdasági okokból érkező bevándorlókat, illetve arra kell törekedni, hogy a kérelmek elbírálására az unió területén kívül, a határokon, illetve tranzitzónákban kerülhessen sor annak érdekében, hogy jogosulatlanul senki ne léphessen az Európai Unió területére.

A néppárti álláspont egy olyan új rendszerre tesz javaslatot, amelyben minden tagállam önkéntesen vehet részt egy elosztáson alapuló mechanizmusban, azonban erre egyetlen tagállam sem kötelezhető. Azok az országok, amelyek nem vesznek részt a menedékkérők elosztásában, a szolidaritás más jelentőségteljes formáival járulhatnak hozzá a terhek viseléséhez – közölte.

„Több hónapnyi nehéz munkával sikerült elérni, hogy a dokumentum sok eleme az évek óta hangoztatott magyar álláspontot tükrözze. Ugyanakkor korántsem dőlhetünk hátra. A dokumentum vitája során egyértelműen látszott, hogy az Európai Néppártban továbbra is jelen vagy egy erősen bevándorláspárti csoportosulás is, akik most is a bevándorlók kötelező elosztását szerették volna áterőltetni a frakción, illetve a teljes álláspontot szerették volna ilyen irányba elvinni. Nem meglepő módon nagy átfedést mutat ez a csoport azokkal, akik a néppárton belül Magyarországot szokták kritizálni. Folyamatosan, éberen kell figyelni, nehogy a későbbi tárgyalások során bármely, a bevándorlók kötelező elosztását szorgalmazó javaslat elfogadásra kerüljön” – fogalmazott.

Hidvéghi Balázs arról is tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság vélhetően még a nyár előtt bemutatja európai migrációs és menekültügyi javaslatát, amelytől – szavai szerint – sokan a 2015 óta tartó, az európai menekült- és migrációs politikát érintő patthelyzet feloldását remélik.