Hirtelen fontos lett a baloldalnak a futball

Azoknak a pártoknak a tagjai, képviselői, akiktől évek óta stadionozást, a kormány sportpolitikájának bírálatát hallani, most a futballválogatott sikerében próbálnak osztozni.

Azoknak a pártoknak a tagjai, képviselői, akiktől évek óta stadionozást, a kormány sportpolitikájának bírálatát hallani, most a futballválogatott sikerében próbálnak osztozni – írja a Magyar Nemzet.

Az Izland elleni győzelemmel a magyar futballválogatott újra kijutott az Európa-bajnokságra. Újra, hiszen ez 2016-ban is sikerült, ami azért számít komoly eredménynek, mert erre 1972 óta nem volt példa.

A sikernek nemcsak a sportkedvelők örülnek, a válogatott eredményei sok olyan embert is érdekelnek, akik amúgy nem néznek rendszeresen futballmérkőzéseket, sőt eddig csak szapulták a kormány sportpolitikáját.

Így szurkol egy szocialista

A baloldal politikusai az Izland elleni győzelem után azonnal gratuláló bejegyzésekkel árasztották el a közösségi médiát. Szívből jövő gesztusnak is tekinthetnénk ezt, ha a posztolókat nem tudnánk szembesíteni korábbi megnyilatkozásaikkal.

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője ezt írta: „Szép volt fiúk! Minden mérkőzés addig tart, ameddig meg nem fordítjuk!” És hogy bizonyítsa a sportág iránti elkötelezettségét, egy önmagáról készült fotót is csatol, amely a 2016-os Izland elleni mérkőzésen készült.

Kár, hogy ugyanezen a napon reggel még ezt tette közzé az MSZP közösségi oldalán: „az pedig már tényleg bicskanyitogató, hogy a profi focisták fizetésének felét a magyar emberek adóforintjaiból fogják megtéríteni, miközben állami pénzzel tömik így is a klubokat”.

Horváth Csaba, Zugló jelenlegi szocialista polgármestere még augusztusban tette közzé a következő indulatos sorokat: „Orbánnak tíz éve volt arra, hogy rendbe tegye a magyar egészségügyet, de ezermilliárdokat költött el felesleges stadionokra és olyan beruházásokra, amelyekből csak ő és hűbéresei gazdagodtak meg.” Most, a győzelem után egy cikket linkelve így lelkendezik: „szép volt, fiúk!”

Momentán a Momentum is örül

A Momentum tagjai élen járnak a demagóg „stadionozásban”, tagjai hevesen tudják kifejteni, mi mindenre lehetne költeni azt a pénzt, amelyet a kormányzat sportra szán. Fekete-Győr András, a párt elnöke augusztus végén még azt írta: „Itt az ideje, hogy a kormány propaganda, stadionépítések, luxusberuházások és a titkosított kínai Budapest–Belgrád vasút helyett a magyar családok megsegítésére költene!” Október elején így fakadt ki: „Előbb jutott pénz a haveroknak, előbb jutottak száz és százmilliárdok mészárosoknak, a propagandatévének, üresen kongó stadionokra, minthogy a kormány az orvosokra gondolt volna.”

Ehhez képest a Momentum elnöke a mérkőzés után így lelkendezett: „Ott vagyunk az Eb-n! Nem sok ehhez hasonló katarzis jutott az elmúlt években. Köszönjük, fiúk!”

A párt hivatalos oldalát is érdemes figyelni, ott például április közepén ezt a tiltakozó szöveget találjuk: „A Momentum Mozgalom azt javasolja, hogy amíg tart a járványhelyzet, a klubok az állami támogatások legalább felét utalják át a helyi önkormányzatnak, hogy ezt az összeget is járványvédelmi célokra költhessék. Arra is van ötletünk, hogy hogyan csökkenthetik a klubok a kiadásaikat: mivel ilyen helyzetben luxus havi 10-15 millió forintos fizetésekre költeni az állami forrásokat, vezessenek be egy maximum bruttó egymillió forintos fizetési sapkát a magyar labdarúgásban”. A győzelem után pedig ez jelent meg: „Micsoda meccs!!! Szép volt, fiúk!”

Úgy tűnik, ez a következetlenség valamennyi ellenzéki pártra jellemző. A Párbeszéd egyik legsikeresebb politikusa, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szeptemberben még így vádaskodott: „A Fidesz-kormány alatt, egy fideszes városvezetés hagyta szétrohadni a város útjait, hídjait, felüljáróit, vízcsöveit, hagyta kiszáradni a fáit, miközben gomba módra szaporodtak a stadionok.” A válogatott győzelme után már ő is sportrajongó lett. „Mindig megéri a lefújásig küzdeni. Minden elismerésem a magyar csapaté, irány az Európa-bajnokság” – írja.

Januárban még a Jobbik politikusai amellett kampányoltak közleményükben, hogy a pénzt a stadionépítés helyett a kórházak fejlesztésére fordítsák, de a győzelem után nekik is gyorsan gratulálniuk kellett a párt közösségi oldalán, Z. Kárpát Dánielnek külön, a saját üzenőfalán is.

A tények makacs dolgok

Hosszan sorolhatnánk a példákat, de talán érdemesebb inkább szembenézni a legtöbbet hangoztatott demagóg megjegyzéssel: azzal, hogy a stadionépítések miatt nem jutott pénz például az egészségügyre.

Az igazság az, hogy a kormány első lépésben visszavette saját kezelés alá a kórházakat, lehetővé téve, hogy így a hazai egészségügyben mindenütt azonos színvonalú ellátást hozzon létre. Ezt követően 2018-ig országszerte 77 kórház, 54 szakrendelő és 97 mentőállomás újult meg. Ekkortól kezdődött meg a fővárosi intézmények megújítása is, amelyhez 700 milliárd forint forrást rendelt a kormány.

A program Budapestre és Pest megyére terjed ki 2026-ig, ennek során 11 országos intézmény és négy centrumkórház jön létre, továbbá 13 társkórházat és 32 szakrendelőt korszerűsítenek.

Mindemellett az Országgyűlés idén elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt, majd a szakmai szervezetekkel elkezdte az ennek bevezetéséhez szükséges kormányrendeletek kidolgozását. Így lehetővé válik, hogy 300 milliárd forintból jelentős mértékben emeljék kétszeresére az egészségügyben dolgozók bérét, és kivezessék a gyakorlatból a hálapénzt.