Idén is fizeti a kormány a 35 év alatti fiatalok nyelvvizsgáját

Idén elindul a Külföldi Nyelvtanulási Program is, amely a középiskolás fiatalok ingyenes külföldi nyelvtanulását teszi lehetővé. A kéthetes külföldi nyelvtanulás költségeit a kormány fizeti.

Tavaly több mint 40 ezer fiatal nyújtott be igényt a nyelvvizsga díjának visszatérítésére. A támogatás igénylésének feltételeiről az Erzsébet Ifjúsági Alap honlapján, a www.ujnemzedek.hu oldalon lehet tájékozódni.

Mint írták, 2018. január 1-től minden 35 év alatti fiatal visszaigényelheti az első sikeres nyelvvizsgájának díját, ha azt 2018. január 1-je után szerezte meg. Az állam abban az esetben is visszafizeti a vizsga díját, ha már korábbról (2018 előtti időszakból) rendelkezik a fiatal egy vagy több, másik nyelvből szerzett sikeres nyelvvizsgával, vagy ugyanabból a nyelvből szerzett alacsonyabb szintű nyelvvizsgával.

A kormány ezzel – amellett, hogy segíti a fiatalok továbbtanulását és elhelyezkedését – újabb terhet vesz le a szülők válláról is.

Idén is biztosítja a kormány a 35 év alatti fiatalok nyelvvizsgadíjához szükséges támogatást – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szombaton,