Irán mégsem adja át a lelőtt gép feketedobozait

Kanada, amelynek 57 állampolgára halt meg az iráni légvédelem által tévedésből lelőtt repülőgépen, és a többi ország is, amelynek állampolgárai voltak a 176 áldozat között, felszólították Iránt a pontos vizsgálatra, és szorgalmazták, hogy a gép repülési adatait, illetve a pilótafülkében elhangzó beszélgetéseket rögzítő berendezéseket külföldön vizsgálják meg.

These might interest you