Írdalá.hu: új logót kapott a székelyek kezdeményezése

Hét ország kisebbségeit célozzák meg a kampányban tizennyolc nyelven.

Elkészült a székely petíciós kezdeményezés logója, amellyel a kampánycsapat már ma megkezdi az ősz elejére tervezett átfogó munkát, az üzenettel hét európai uniós ország nemzeti kisebbségét célozzák meg tizennyolc nyelven – erről beszélt Pesty László kampányfőnök a Magyar Nemzetnek. A szakember rámutatott: a logóban az ősi székely szimbólumok – a Nap és a Hold – találhatók meg kék körben, és stilizált betűkkel alatta az írás: Írdalá.hu. A nemzetközi térben ugyanezt a logót használják majd, csak ott az Írdalá.hu feliratot az angol Signiteurope.com szöveg váltja fel. Hozzátette: mostantól kezdve a mémekben, a fotós és videós tartalmakban, illetve a reklámspotokban mindenhol ott lesz az új logó.

Pesty László elmondta, hogy a most elkészült logót nemcsak a november 7-ig tartó petíciós kampányban használják majd, hanem a következő években, akár évtizedekben is. Szavai szerint a kormánynak és az ellenzéknek tettek egy vállalást, amely szerint

az egész európai kulturális és politikai térben kommunikálják majd a székelység létét.

– Felépítjük a székely brandet. Ebben egy olyan fiatal szakember is segít minket, akinek ez a kutatási területe. A szakdolgozatát is abból írta, hogy miként lehet egy közösség, egy nemzet brandjét hatékonyan kiépíteni a nemzetközi kommunikációs térben – emelte ki a székely petíció kampányfőnöke. Reményét fejezte ki, hogy a székelyek ügyét, magát a székely brandet a logó is segít majd elültetni a fejekben Európában és a világon mindenhol.

A székely petíció kampányfőnöke beszélt arról is, hogy a Minority Lives Matter szlogen jól vizsgázott, kritika nem érte sem jobbról, sem balról még az európai térben sem, mindenki tudja, hogy az egész a jogvédelemről szól. Marketingkommunikációs szempontból viszont két szlogennel nem lehet kampányolni, így a Minority Lives Matter jelmondat november 7. után, az aláírásgyűjtés befejezését követően kerül újra elő.

Pesty László kérdésre elmondta, hogy a székely brand építése nem egyenlő az autonómiaküzdelemmel, de ezzel segíthetnek megágyazni annak, hogy a székely önrendelkezés sikeres legyen, és ehhez az új logó is tevékenyen hozzájárulhat majd.