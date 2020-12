Kárpátaljai polgármester: nem sértettünk törvényt a Himnusz eléneklésével

Súlyos precedenst teremthet, hogy az Ung-vidéki, magyar többségű Szürtei kistérség magyar képviselőit hazaárulással vádolták meg az ukrán belbiztonsági szervek, amiért az önkormányzat alakuló ülésén elénekelték a magyar himnuszt. Puskár Árpád magyar polgármester a Magyar Nemzet ungvári tudósítójának elmondta: a magyar képviselők tettükkel semmilyen hatályos törvényt nem sértettek meg.

Ukrajnában újabb szintre lépett a kárpátaljai magyar közösség elleni támadássorozat – írja összefoglalójában a Magyar Nemzet. Grezsa István miniszteri biztos kitiltása, kommandós házkutatások a helyi magyarság intézményeinél, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének családi otthonában, uszító videó Beregszász várostáblájánál, magyar szervezeteknek címzett fenyegető e-mailek, a kulturális szövetség pártja lehetséges bezárásának felvetése, a Szürtei kistérségi önkormányzat alakuló ülésén elénekelt magyar himnusz miatti hatósági vegzálás. Ez csak az elmúlt bő két hét termése, amihez most újabb ügyek csatlakoztak: az ukrán titkosszolgálat hazaárulás vádjával eljárást kezdeményezett a szürtei képviselő-testület egyes tagjai ellen, míg Bocskor Andrea kárpátaljai EP-képviselőt felvette „halállistájára” a szélsőségesen nacionalista Mirotvorec (Béketeremtő) honlap.

Elhibázott Kijev Magyarország-politikája. Kritikával illette az ukrán diplomácia Magyarország-politikáját Szerhij Belasko kijevi politológus. Az elemző szerint a kijevi külügyminisztériumban nagyon rosszul közelítették meg a Szürtei kistérségben kirobbant Himnusz-ügyet, amelybe expanziós magyar külpolitikát látnak bele, és teljesen feleslegesen konfrontálódtak ismét Budapesttel. A politológus kitért rá, hogy

ez a botrány újra visszavetheti Ukrajna NATO-közeledését, és Kijev ismételten magyarázkodni kényszerül majd az európai partnerei előtt.

Az esetről Magyarország kijevi nagykövetsége közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozzák, az érintettek semmiféle törvénytelenséget nem követtek el a magyarok nemzeti imájának eléneklésével.

Ukrajna 1992-ben elfogadott törvénye a nemzeti kisebbségek jogairól garantálja a nemzeti szimbólumok használatát ezen kisebbségeknek, áll a külképviselet nyilatkozatában.

Puskár Árpád, az október végi helyhatósági választásokon nagy többséggel megválasztott magyar polgármester a Magyar Nemzet ungvári tudósítójának elmondta:

– A tanácsülésen történtek miatt szeparatizmust kiáltók azt persze elhallgatják, hogy az ülés a törvényeknek megfelelően államnyelven zajlott és úgy is került jegyzőkönyvbe, elsőként pedig az ukrán himnusz csendült fel, s csak utána a magyar, már a közgyűlés berekesztése után.

Puskár Árpád azt is hozzáteszi, tettükkel semmilyen hatályos törvényt nem sértettek meg, ennek ellenére a képviselőket egyesével behívták az Ukrán Biztonsági Szolgálat ungvári irodájába. Ő is csak a médiából értesült a meggyanúsításról, hivatalos értesítést egyelőre nem kaptak.

A hatóság közleménye szerint hazaárulás mellett Ukrajna területi integritásának megsértése és okirat-hamisítás miatt folyik a büntetőeljárás. A szürtei Himnusz-ügyben a feljelentést egyébként Volodimir Zelenszkij elnök kormánypártjának, a Nép Szolgájának két parlamenti képviselője tette meg, ami arra utal, hogy

hiába volt tavaly hatalomváltás az országban, az új politikai kurzus sem hagyott fel az előző vezető, Petro Porosenko idején tapasztalt kisebbségellenes politikával.

Sőt, a jelek alapján azt minden korábbinál súlyosabb dimenzióba emelte, ami esélyt sem kínál a kétoldalú viszony rendezésére, holott ez Kijevnek és Budapestnek is érdeke lenne.

Érdekes az is, hogy a KMKSZ intézményei elleni példátlanul durva titkosszolgálati akció egybeesett a Kárpátaljai Megyei Közgyűlésben akkor zajló koalíciós háttértárgyalásokkal. Ezek eredményeként aztán igazán furcsa többség alakult a megyei tanácsban. A jelenlegi államfő, Volodimir Zelenszkij pártja és nagy riválisa, Petro Porosenko politikai ereje váratlanul koalíciós alkut kötött, amelybe bevették Julija Timosenko ellenzéki vezető pártját is. A megegyezést mások mellett élesen elítélte Hennagyij Moszkal, a vidék korábbi kormányzója is. Sajtóinformációk szerint a Nép Szolgája szerette volna, ha a KMKSZ is tagja lesz a koalíciónak, de miután erre nem tudták rávenni a magyar pártot, pár nappal később sor került a házkutatásokra, ami után Olekszij Petrov, a közgyűlés most megválasztott hatalompárti elnöke meglebegtette, ő úgy tudja,

a hatóságok hamarosan Brenzovics László KMKSZ-elnököt is meggyanúsíthatják.

Ebben a feszült politikai légkörben a megyei közgyűlés alakuló ülésén a KMKSZ-frakció tagjai a közösséget ért súlyos támadások elleni tiltakozásul elhagyták az üléstermet. Péter Csaba megyei magyar képviselő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta:

– Kivonulásunkkal nyomatékosítani szerettük volna, hogy egyhangúlag elítéljük a körülöttünk kialakult helyzetet, szolidárisak vagyunk Brenzovics Lászlóval, s ezek miatt a megyei tanács elnökének megválasztását nem kívántuk legalizálni. Nagyon zavaros, ami az elmúlt időszakban történik a kárpátaljai magyarsággal szemben, amíg nem látunk tisztán a kérdésben, nem fejeződik be és nem rendeződik megnyugtatóan a magyarellenes fellépések sorozata, úgy gondoljuk, ez a legtisztességesebb és a legkorrektebb politikai lépés, amit közösségünk érdekében tehetünk.

Mindeközben Bocskor Andreát, a Fidesz kárpátaljai európai parlamenti képviselőjét feltették a radikális Mirotvorec honlap „halállistájára”, az indokolás szerint Ukrajna szuverenitása elleni cselekményeiért. A honlap felrója neki, hogy Beregszász szülöttjeként és ukrán állampolgár létére az Európai Parlamentben Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök pártjának az érdekeit képviseli. A szóban forgó, durván uszító, a személyes adatokkal visszaélő honlap Ukrajna ellenségeinek titulálja mindazokat, akiket a „halállistáján” szerepeltet, melyen számos kárpátaljai kettős állampolgárságú személy is van, de listájukon megtalálható Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.