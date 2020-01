Kártérítést követelnek Irántól az áldozatok országai

Az iráni igazságügyi szóvivő ezután a brit nagykövet kiutasítását javasolta, és Macaire szerdán haza is utazott Teheránból, de a brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak rutinlátogatásra tért vissza Londonba.

Az ügyben külön brit-iráni diplomáciai viszály is kialakult, miután Nagy-Britannia teheráni nagykövetét, Robert Macaire-t a hétvégén rövid időre előállították az iráni hatóságok, azzal a váddal, hogy részt vett egy kormányellenes tüntetésen.

Irán nem sokkal az ukrán repülőgép lelövése előtt rakétatámadásokat hajtott végre Irakban működő, az amerikai fegyveres erők által is használt támaszpontok ellen.

A közleményben az országcsoport követeli azt is, hogy a felelősöket független bűnügyi vizsgálatot követően átlátható, pártatlan, a nemzetközi eljárási és emberi jogi normáknak megfelelő igazságszolgáltatási eljárásban számoltassák el.

A csütörtöki londoni nyilatkozatot aláíró öt ország emellett olyan alapos, független és átlátható, a nemzetközi polgári repülésügyi előírásoknak megfelelő nemzetközi vizsgálatot követelt, amelyben az áldozatok országai is részt vehetnek.

A csoport tagjai felszólítják Teheránt arra is, hogy az áldozatok azonosítását az őket megillető emberi méltóság, az áttekinthetőség, valamint a nemzetközi előírások tiszteletben tartásával végezze el, és az elhunytak hazaszállítását a családok kívánságának megfelelően minden esetben biztosítsa.

A dokumentum szerint ebbe beletartozik a kártérítési kötelezettség is, jóllehet ennek összegét a külügyminiszterek nem határozták meg.

Nagy-Britannia, Kanada, Svédország, Ukrajna és Afganisztán külügyminiszterei – az összehangolt válaszlépések kidolgozására alakult csoport, az International Coordination and Response Group tagjai – csütörtöki londoni tanácskozásukon összeállítottak egy intézkedés- és követeléscsomagot. Ennek fő pontjai között szerepel, hogy