Kásler Miklós: a gyógyszerfelírás továbbra is elintézhető lesz telefonon keresztül

Most is indokolt a fegyelmezettség és az ajánlások betartása.

A gyógyszerfelírás továbbra is elintézhető lesz telefonon keresztül. Jogszabály változtatásokat kezdeményeztem annak érdekében, hogy az orvosok és betegek biztonságát a járványhelyzetben is támogató telefonon történő gyógyszerfelírás a továbbiakban is elérhető maradjon – írta közösségi oldalán Kásler Miklós.

Hozzátette: a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával, az egészségügyi kormányzat tervei szerint ez a rendkívüli intézkedés kivezetésre kerülhetett volna szeptembertől. A koronavírus-járvány azonban felülírta az előzetes számításokat, így az emberek kéréseit is meghallgatva, a gyakorlat megőrzése mellett határoztunk. Jelenleg a vonatkozó jogszabályok módosításának előkészítése zajlik annak érdekében, hogy megteremtsük a telefonon keresztül történő gyógyszerfelírás lehetőségének megőrzését a továbbiakban is.

Ez az intézkedés is azt mutatja, hogy a járványveszély nem múlt el, a vírus itt van közöttünk. Éppen ezért továbbra is indokolt a fegyelmezettség és az ajánlások betartása – zárta bejegyzését Kásler Miklós.