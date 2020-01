KDNP: a környezeti problémák forrása és megoldása is az emberben rejlik

Juhász Hajnalka fontosnak nevezte még, hogy a kormány munkájának is köszönhetően megduplázódtak a magyarországi erdőterületek, ami létfontosságú a környezetvédelmi célok elérése érdekében.

A KDNP képviselője kitért arra is, hogy az új nemzeti energiastratégia középpontjában a fogyasztók állnak egy okos, tiszta és megfizethető szolgáltatás révén. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a kabinet célja, hogy 2022-től csak elektromos buszokat lehessen forgalomba állítani a városokban, emellett megszüntesse az illegális szemétlerakóhelyeket és eltávolítsa a folyókban található műanyag palackokat.

mivel addig nem csak a szén-dioxid-kibocsátást csökkenti 90 százalékkal, hanem az üvegházhatású gázokat is mérsékli 40 százalékkal, a megújuló energiaforrások arányát pedig 14 százalékról 21 százalékra növeli.

a kormánypárt nemhogy egyetért az Európai Unió 2030-ig szóló klímavédelmi céljaival, de még ambiciózusabb vállalásokat is tett,

a természeti örökséggel együtt létezik egy hasonlóan fenyegetett, történelmi, művészeti és kulturális örökség is, amely egy adott terület közös identitásának a része.

A kisebbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője szólt arról is,