Keresztényeket lőttek le, mert templomot akartak építeni

Egy 22 éves keresztény férfit azért kínzott meg és vert halálra egy muszlim földbirtokos és hat társa Kasur tartományban, mert „beszennyezte a muszlimok vizét”, amikor munka után megmosakodott az állatok itatására szolgáló kútnál – adta hírül a V4NA Hírügynökség.

– számolt be az International Christian Concern (ICC) nevű, a világ keresztényeit ért támadásokat figyelemmel kísérő honlap.

#Christian in #Pakistan left paralyzed after being attacked for trying to build a #church . #Prayer needed: https://t.co/lhaoDgwQeD

Február elején egy pakisztáni keresztény család három férfi tagja közül kettőt fejbe lőttek, unokatestvérüket pedig fejszével bántalmazták olyan súlyosan, hogy a férfi válltól lefelé lebénult.

„A falunkban nincs templom, hetente egyszer a helyi lelkész házában találkozunk közös imára. Meg akartuk könnyíteni a nők és az öregek helyzetét, akik nem tudtak minden vasárnap elutazni a közeli városba” – mondta a fejszével megtámadott Razaq Maszih.

Meglőtt testvéreit a szahivali kórház intenzív osztályán ápolják.

#BREAKING: A 22-year-old #Christian in #Pakistan was tortured to death for bathing in his landlord's well, after local Muslims claimed he made the water unclean. https://t.co/8LBwJdzcQ2

— International Christian Concern (@persecutionnews) March 2, 2020