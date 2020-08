Két földrengés is megrázta Tirolt

Szombat este 21 óra 44 perckor 4-es erősségű földmozgást észleltek, amit vasárnap reggel 2 óra 50 perckor egy 3,5-ös erősségű rengés követett.

Károkról egyelőre nem érkeztek jelentések. Az első földmozgást 50 kilométeres körzetben, a másodikat egy 40 kilométeres rádiuszban lehetett érezni.

Az sda svájci hírügynökség a helyi földtani intézetre hivatkozva közölte, hogy a földrengést az alpesi országban is érezni lehetett.

#Earthquake! My god what an unbelievable shake out#Tirol #WeAreSafe

4.0 Magnitude

A bit shocked 😨 checked at hotel reception no damage reported (luckily) pic.twitter.com/CFuG9yHH91

— Eelco van Ommeren (@E_van_O) August 8, 2020