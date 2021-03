Kezdődik Czeglédyék maffiapere

Holnap kezdődik a Kecskeméti Törvényszéken Czeglédy Csaba pere – írja a Magyar Nemzet.

Az ügyvéd-üzletembert, korábbi MSZP-s, jelenleg DK-s politikust, Gyurcsány Ferenc barátját és közeli szövetségesét bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja az ügyészség. A vád lényege, hogy

A vádak szerint összesen 6,3 milliárd forintot meghaladó összegű adót csaltak el. Miközben a DK és a baloldal koncepciós pert emleget, a vádak komolyságát mutatja: az ügynek eredetileg 23 vádlottja volt, heten vádalkut kötöttek az ügyészséggel – amiből hárman visszaléptek.

A büntetőügyben fontos szerepet játszanak az iskolaszövetkezetek. Czeglédy Csaba régóta utazik az iskolaszövetkezeti bizniszben, és az adócsalás vádja sem újdonság vele kapcsolatban: a Rébusz iskolaszövetkezetben Szombathelyen fiktív számlák felhasználása miatt kellett felelnie Czeglédynek az 1990-es évek legvégén, a 2000-es évek elején, 2003-ban pedig már a Veszprém Megyei Bíróság jogerős ítéletében 1 év és 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, többrendbeli adócsalás és okirat-hamisítás miatt.

Az iskolaszövetkezetek Magyarországon az 1990-es években alakultak meg, és abban segítették a diákokat, hogy finanszírozni tudják a tanulmányaikat vagy pénzt keressenek a tanulás mellett, amelyhez rugalmas munkalehetőségekre volt szükségük. Az iskolaszövetkezetek egy minimális tagdíjért cserébe munkát közvetítettek a diákoknak a szövetkezetek partnercégei által biztosított álláslehetőségek közül. A diákoknak csak szja-t kellett fizetniük a jövedelmük után.

Czeglédy a 2000-es években úgy trükközött, hogy fiktív számlákat állított ki, például piackutatás címén, amelyek mögött nem volt teljesítés. Amikor a nyomozók felkeresték ezeket a cégeket, kiderült, hogy a Czeglédy által bemutatott számlák nem szerepeltek a nyilvántartásukban, a cégvezetők pedig állították, nem is ismerik Czeglédyt.

A Magyar Nemzet megszerezte a március 2-án kezdődő per vádiratait. Ezekből egy olyan cégháló képe bontakozik ki, amelyben Czeglédy mozgatta a szálakat, és amely most már nem néhány tíz millió forintot tüntethetett el – mint a korábbi ügyek esetében –, hanem a közpénzek rendszeres megcsapolására szakosodhatott. Mint a vádiratban fogalmaznak, a Czeglédy által irányított Human Operator nevű cég 2011-ben kft.-ből zrt.-vé alakult, valamint a cég által nyújtott szolgáltatás struktúrája átalakult, annak érdekében, hogy a szolgáltatás kapcsán felmerülő közterhek megfizetését szándékosan elkerüljék.

Czeglédy cége, a Human Operator számos nagy, jelentős létszámú munkavállalót foglalkoztató céggel kötött megállapodást munkaerő, illetve elsősorban diákmunka kiközvetítésére, a Tescótól a Müller drogérián át a McDonald’s-ig.

Ebben a struktúrában az áfát az iskolaszövetkezeteknek kellett volna befizetnie, de ezen kötelezettségüknek a vád szerint Czeglédy utasítása szerint eljárva nem tettek eleget, arra szándékuk sem volt, és nemcsak az áfát, hanem a munkabéreket terhelő egyéb járulékokat sem fizették be. A láncolat tetején álló Human Operator viszont visszaigényelte az áfát az államtól.

A vádirat szerint Czeglédy cége végezte a legtöbb érdemi munkát, így például a jelentkező diákmunkásokat is a cég alkalmazottai léptették be a diákszövetkezetekbe. A Human Operator legfontosabb munkatársai így mind a vádlottak padján találták magukat az eljárásban: a számlázási láncban szereplő számlák kiállítása, a kifizetések teljesítése, a bérszámfejtés a pénzügyi vezető, T. Andrea harmadrendű vádlott és az ötödrendű T.-né S. Szilvia feladata volt. A könyvelés, az adóbevallások elkészítése pedig a Human Operator Zrt. főkönyvelőjéé, a másodrendű vádlott Cs.-né I. Judité.

A vádirat szerint a Czeglédy által vezetett Human Operator Zrt.-hez a számlák két koordinátor cégen keresztül érkeztek (Pannon Humán Szervíz 2009 Kft. és Pannon Humán Koordinátor Kft.), amelyekhez viszont az iskolaszövetkezetektől érkeztek a számlák.

Az iskolaszövetkezetek teljes értékű, bruttó számlákat állítottak ki, amely az előbb említett, koordinálásra létrehozott cégekhez érkezett, amelyek a Human Operatortól megkapták a számla teljes ellenértékét. Ám Czeglédy cége már csak a nettó értéket utalta át úgynevezett technikai számlákra, amelyekről kifizették a munkavállalókat. A fennmaradó összegeket készpénzben kivették, és a Human Operator széfjében helyezték el.

Az összegeket havonta, tényleges munkától függetlenül, készpénzben, zsebbe kapták meg – olvasható a vádiratban. A szövetkezetekhez a pecsétek, az ügyfélkapu- és egyéb kódok, illetve az aláírás-bélyegzők a Human Operatornál voltak, azokat a fentebb már felsorolt, a pénzügyekkel foglalkozó vádlottak használták.

A vádirat kitér arra is, hogy 2015. január elsejével változott az áfával kapcsolatos jogi szabályozás: úgynevezett fordított adózás lépett életbe. Ekkortól a szolgáltatáshoz kapcsolódó áfa megfizetésének kötelezettsége nem a szolgáltatás nyújtóját, hanem annak a végső igénybevevőjét terhelte.

Mint az a vádiratban olvasható, a megrendelők ezen időponttól kezdődően a Human Operator Zrt.-től a vádlottak akarata ellenére kizárólag nullaszázalékos áfatartalommal kiállított számlát fogadtak be. Ám Czeglédy Csaba döntése alapján nem alkalmazták – a törvény kötelező rendelkezése ellenére – a fordított áfát, így az iskolaszövetkezetek nevében 2016 februárjáig folyamatosan, ezt követően néhány alkalommal továbbra is áfát tartalmazó bruttó számlát állítottak ki.

A koordinálást végző cégek is áfás számlát állítottak ki – szabálytalanul –, a teljes ellenértéket azonban színlelt kötbér-megállapodásokra, illetve túlszámlázásokra hivatkozva nem fizették ki.

A vádhatóság a különböző szabálytalanságokat tételesen, ötven oldalon keresztül sorolja a vádiratban, az összesítés szerint az áfa adónemben 3,254 milliárd forint, egyéb járulékok formájában 2,960 milliárd forint, tehát összességében 6,215 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A perben I. rendű vádlott Czeglédyvel kapcsolatban az ügyészség úgy fogalmaz, hogy a bűnszervezet kialakítása és teljes körű irányítása, valamennyi, a bűncselekményben részt vevő személy és cég közvetlen vagy közvetett irányítása útján a teljes vagyoni hátrány előidézésében szervező és irányító szerepet játszott, a bűncselekmények elkövetésére közvetlenül vagy közvetve ő bírt rá valamennyi, abban részt vevő vádlottat.

Ezenkívül összesen 387 millió forint értékű vagyonelkobzás és a 164 millió forint bűnügyi költség megfizettetése is szerepel a vádindítványban. Az ügyészség a vádiratban arról is beszámolt, hogy Czeglédytől összesen egy kilogrammnyi aranyat foglaltak le. A nemesfémet egy darab 500 grammos, egy darab 250 grammos, két darab 100 grammos és egy darab 50 grammos rúd formájában tárolta a DK-s politikus.

Gyurcsánynak és Gyurcsánytól

A PestiSrácok.hu említést tett arról is: az elmúlt években több tanú is beszámolt arról, hogy az iskolaszövetkezetekből kiszivattyúzott pénz egy részét a politikában, Gyurcsány Ferenc törekvéseinek támogatására kellett felhasználni, de ezeket a szálakat az ügyészség végül nem emelte be a bűnügybe, így nem lettek a vádirat részei sem. A hírportál erről szóló cikkeiből sajtóperek lettek, amelyeket Czeglédy Csaba meg is nyert, mivel a bíróság szerint a tanúk által elmondottak teljeskörűen nem bizonyíthatók. Az viszont tény, hogy a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára érdekeltségébe tartozó Altus Portfólió Kft. jelentős hiteleket nyújtott a Human Operator Zrt.-nek. Az ügy részletei 2018-ban láttak napvilágot, amikor a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti szerve vizsgálatot indított tiltott hitelezési tevékenység miatt, és később 15 millió forintos büntetést szabott ki. Az eset kapcsán végül Dobrev is megszólalt, és kiderült, hogy Czeglédy Csaba cége egy nyolcvanmilliós, egy kilencvenmilliós és egy 35 millió forintos kölcsönt kapott. A jelentős mennyiségű pénz átutalásához az Altusnak lekötött befektetéseket kellett feltörnie. Dobrev akkori állítása szerint a Human Operator az első két kölcsönt teljes egészében visszafizette, a harmadikat a büntetőeljárás miatt 2018-ig csak részben tudta törleszteni. 2020 novemberében a Magyar Hírlap megtudta: az Altusnak jelenleg 25 millió forintos követelése van Czeglédy cégével szemben. A DK-s politikust azonban nem hagyják az út szélén sajátjai: Czeglédy ügyvédi irodája a baloldal által irányított budapesti kerületekben sorra nyeri el a busás megbízásokat.