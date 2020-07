Ki áll a hírhamisító baloldali lap mögött?

A baloldali álhírgyártás egyik fő felülete a Hírklikk nevű internetes oldal, amely az utóbbi néhány hétben két botrányos ügyet is produkált egymás után. Előbb a baloldali álmentős kamuvideó főszereplőjének, Németh Athinának ikertestvérét felhasználva készítettek egy fake news-anyagot egy koronavírust kimutató csodamasináról, majd Orbán Viktorral hamisítottak egy interjút, amelyet címoldalon, fő helyen közöltek.

A Hírklikk impresszuma szerint a lap kiadója az MSH Média Kft., amelynek egyik ügyvezetője és a Hírklikk Kft.-n keresztül felerészben tulajdonosa Wirth Zoltán – írja az Origo. Azt fontos kiemelni, hogy mindkét tisztségben osztozkodik a pécsi sportéletben évtizedek óta vezetőként tevékenykedő Máté Jánossal. Utóbbit egyébként tavaly decemberben nevezte ki a baloldali többségűvé vált helyi közgyűlés a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. élére, ami jelzi a politikai kapcsolatait.

Az egykori szocialista pártpénztárnok tűnik fel a háttérben

A Hírklikkhez arcát adó Wirth Wikipédiáról azóta törölt életrajza szerint 2002-től politikai tanácsadóként dolgozott. Később azonban az „online média szakértőjeként” átváltott a sajtó világába, ahol „médiavállalkozóként” több ismert magyar médium működtetésében is részt vett. Így (céges érdekeltségein keresztül) fontos szerepet töltött be több szocialista háziportál, így a Stop.hu, a Sztárklikk.hu életében, jelenleg pedig a Hírklikket és a Pécsi Stopot irányítja.

Ahogy azt a tanácsadó titulus is mutatja, a Hírklikk (rész)tulajdonosa erősen kapcsolódik a politikához, ami céges kapcsolataiban is megmutatkozik. Az elérhető adatokból az is látszik, hogy

Wirth Zoltánt az MSZP megbízható kádereként, azon belül is Puch László embereként lehet számon tartani. Emellett nagyon jó DK-s kapcsolatokkal is rendelkezik.

A szocialisták pénztárnoka közvetlenül a 2010-es kormányváltást követően még nagy reményeket táplált a hatalom visszaszerzését illetően, ezért a párt körül egy komolyabb médiabirodalom építésébe kezdett. A terv fontos szereplője volt az OPT Ügynöki Kft., ami ekkoriban a Stop.hu és a Népszava kiadója volt. A vállalkozás 2010 környékén Simon Dénes és Furcsa Árpád tulajdonában volt, előbbit a Heti Válasz cikkében „Puch László jobbkezének” emlegette. Sokatmondó, hogy ekkoriban a cég ügyvezetőjét Wirth Zoltánnak hívták.

Szintén a „Puch-vonalat” erősíti, hogy 2011 és 2012 között Menyhárt Máriával felbukkant a (jelenleg felszámolás alatt álló) Integrált Média Megoldások Kft. mögött. Menyhárt évekkel később a Puch-birodalom egyik vezetője lett. 2017 januárjában ő lett a kereskedelmi és PR-igazgatója a több Puch-tulajdonban lévő lapot birtokló Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó Kft.-nek illetve a Vasárnapi Híreket és a Népszavát kiadó XXI. Század Média Kft.-nek.

Arról nem is beszélve, hogy a jelenleg szintén felszámolás alatt álló, a mai napig a nevén lévő CommOnline Zrt. tulajdonosi körébe 2013-ban, a Népszava Lapkiadó Kft.-t követően került az MSH Médiával.

Wirth a cégadatbázis szerint nemcsak médiaválllakozó: jelenleg is szerepet vállal csomagküldéssel, online rendelésekkel, valamint ingatlanok adásvételével foglalkozó cégekben.

Kiváló baloldali kapcsolatok

A Hírklikk jelenlegi tulajdonosa, ügyvezetője Puch László mellett nem titkoltan jó politikai kapcsolatokra tett szert. Olyannyira, hogy korábban bejárása volt a szocialista párt legfelsőbb köreibe. Hat éve Németh Gábor, az MSZP-hez közel álló Egyenlítő blog korábbi főszerkesztője azt állította, hogy Wirth nem egyszer kapott súlyos milliókat a párt óbudai irodaépületében működő pártkasszából.

„Egyebek mellett például a Stop.hu-t és a Hírklikket üzemeltető Wirth Zoltán kapott itt több alkalommal, több szemtanú szeme láttára; aki megfordult ebben az irodaházban, az tudja, 5-6 millió forinttal megtöltött dossziékat, amit ő egyébként nem is tagadott” – nyilatkozta Németh, hozzátéve, hogy Simon Dénes és Puch László cégirodái az épületbe voltak bejelentve. Wirth tagadta a vádakat.

A súlyos vádak ellenére Wirth a mai napig komoly hatalommal bír a baloldali médiában, amit leginkább jó MSZP-s és DK-s kapcsolatainak köszönhet.

Facebook-ismerősei között olyan közismert személyek szerepelnek, mint Vásárhelyi Mária, Demszky Gábor, Gréczy Zsolt, Szaniszló Sándor és Czeglédy Csaba. De ide sorolható Nyakó István, Lendvai Ildikó, Korózs Lajos, vagy éppen Bánó András.

Bár jellemzően a háttérben marad, de például a jobbikos Budai Lóránt győzelmével zárult, jászberényi időközi választáson aktív szerepet vállalt a baloldali jelölt oldalán. „Azt hiszem, piszok sokat dolgoztunk” – kommentálta a voksolás eredményét. Közösségi oldalán egy képet is közzétett, amin a Jobbik vezérkarának tagjaival (Jakab Péter elnökkel, Gyöngyösi Márton elnökhelyettessel és Szilágyi György alelnökkel) ünnepelt.