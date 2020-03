Kijárási korlátozás: mit szabad és mit nem

Kijárási korlátozást vezetett be a kormány egész Magyarország területére – jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel. A miniszterelnök azóta a Facebook-oldalára ki is tette az erről szóló rendeletet, a legfontosabb tudnivalókból szemezgetünk.

A kormányrendelet szerint mindenki köteles a más emberekkel való szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, a másik embertől lehetőleg 1,5 méter távolságot tartani, ezt a rendelkezést a tömegközlekedési eszközökön is alkalmazni kell. Bezárnak az éttermek, szórakozóhelyek, ott csak a foglalkoztatottak tartózkodhatnak, kivételt képez ez alól az elvitelre készült ételek kiadása és házhoz szállítása. Az emberek a lakásukat csak alapos indokkal hagyhatják el a rendelet hatálya alatt, tehát szombattól április 11-ig. Ilyen alapos indok például a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettségek, a mezőgazdasági, gazdasági, erdészeti tevékenység, és az ezek elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése. Napközben kiskorú gyermekeinket is kísérhetjük, de természetesen elmehetünk orvoshoz, illetve igénybe vehetjük a testi-lelki egészségünkhöz szükséges szolgáltatásokat, például fizikoterápiás kezeléseket vagy járhatunk gyógytornászhoz is. A miniszterelnök bejelentése: kijárási korlátozás lép életbe Magyarországon március 28-tól április 11-ig. Közzétette: Magyarország Kormánya – 2020. március 26., csütörtök Egyénileg végezhetünk sport- és szabadidős tevékenységet is, mint ahogyan az esküvő vagy a temetés sem marad el ebben az esetben sem. A rendeletben felsorolt üzletekben vásárolhatunk, és szükséges esetekben a hivatali ügyeket is intézhetjük, illetve a postára is mehetünk. Ugyanilyen alapos indok lehet a lakóhely elhagyására, ha szülői jogainkat, kötelességeinket teljesítjük, hitéleti tevékenységet végzünk, vagy segítséget nyújtunk az arra rászorulóknak. A 65 év feletti polgártársaink csak reggel 9 és 12 óra között tartózkodhatnak élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, viszont ekkor ezekbe az üzletekbe a foglalkoztatottak kivételével más nem is léphet be. A rendeletben foglaltak betartását a rendőrség ellenőrzi, az abban foglaltakat megszegők szabálysértést követnek el, a bírság legkisebb összege ötezer, legmagasabb pedig ötszázezer forint lehet. A rendelet pontos szövege itt érhető el.