Kínos magyarázkodásba bonyolódott az MSZP-s képviselő a tegnapi balatonos álhírvideó után

Orbán Balázs államtitkár reagált Molnár Zsolt videójára.

„Nekem kellemetlen, de mégis, elmesélem a történetet, mert ha nem lenne véresen komoly, nevetni kellene rajta egy nagyot” – kezdi Facebook-posztját Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára.

A politikus a szocialisták újabb álhírvideója kapcsán kifejtette:

„Az ügy úgy kezdődik, hogy a héten az MSZP-agyközpontban kifőzték, hogy milyen frappáns lenne lemenni Révfülöpre és egy tehetséggondozó programra ráhúzni azt a balos narratívát, amivel egész nyáron próbálkoztak, hogy a Fidesz megpróbálja elzárni a Balatont az emberek elől. Ez az állítás nyilvánvalóan nonszensz, de

az sem zavarta meg az őszi rossz idő elől bezárkózó baloldali spin doktorokat, hogy azóta, hogy a nyáron ezzel próbálkoztak, ahány időközi választás volt a Balaton partján, azt mind kormánypárthoz közeli jelöltek nyerték meg

(többek között a Molnár Zsolt által felhozott szigligetit is). Mindez pedig a napnál is világosabban mutatja, hogy a helyiek sem kérnek a baloldali álhírekből. Ennek belátása esetén talán Molnár Zsolt sem rúgott volna ekkora öngólt.

Szóval, ezek után Képviselő Úr ellátogatott Révfülöpre, hogy itt is biztosítsa a helyieket, hogy az MSZP mellettük áll, illetve nyilvánvalóan azért is, hogy ellene tartson az önkénynek.



Az persze egyáltalán nem zavarta meg ezt a hősies akciót, hogy a helyiek a polgármester nyilatkozatai alapján is támogatják a változásokat, ami érthető is, mivel nem egy nyitott terület lezárásáról, hanem egy évtizedek óta elzárt terület megnyitásáról és felújításáról van szó. Molnár Zsolt mentségére szóljon, hogy ezt ő még a révfülöpi látogatása alkalmával sem tudhatta volna meg, ugyanis sikerült Révfülöpön belül totálisan eltévednie és rossz helyre mennie. (!)

Képviselő Úr nagy lendülettel kiállt a közforgalmú hajóállomásra – gondolom ott volt a legszebb a kilátás -, majd jól láthatóan súgógép segítségével (a Mathias Corvinus Collegium nevet még így sem tudta túl magabiztosan kimondani – segítek, Mátyás király) közölte, hogy az állam ezeket az ingatlanokat, tehát a hajóállomást, az önkormányzati tulajdonban lévő sétányt és a sportpályát akarja magántulajdonba adni, az alapítvány pedig elzárni a helyiek elől.

Nos, ez sajnos barátok között is olyan ordas hazugság, ami pofonegyszerűen megcáfolható. Ugyanis

ezekről az ingatlanokról az elmúlt hónapokban soha senki nem beszélt, a törvényjavaslat tárgyalásakor fel sem merültek. Nem véletlenül, ugyanis ezekkel kapcsolatban semmi nem változik, minden ugyanúgy marad, mint eddig, semmilyen jogszabályi változás vagy tervezet nem érintette őket.

Van több olyan ingatlan, köztük egy lepusztult és elzárt volt állami üdülő, ami mostantól, alapos felújítást követően a tehetséges gyerekek nyitott és ingyenes táboroztatását fogja szolgálni, de sajnos ezt az ingatlant Molnár Zsoltnak nem sikerült megtalálnia, sőt, egyetlen egy helyivel sem sikerült beszélni, aki elmondta volna, hogy a “fideszes önkény” nem erre van, hanem ahhoz előbb kellett volna a főútról jobbra fordulni.

Kár érte, hogy így alakult, mert szegény Képviselő Úr ezért belefutott abba, hogy a videója sajnos egy álhírre épül és az érintettekre nézve sérelmes, ugyanis minden alap nélkül azzal vádol meg egy tehetséggondozó intézményt, hogy közforgalmú hajóállomást és sétányt akar lezáratni. Ez pedig így bizony jogszabálysértő, illetve peresíthető. S ahogy arra a bejegyzésemben felhívtam a figyelmet, jogi elégtételt fogunk venni.

Miután tegnap ezen mindenki jogosan felháborodott, ezek után ma már inkább csak nevetünk, ugyanis Molnár Zsolt újabb videóval és kínos magyarázkodással kedveskedett nekünk.

Ebben azt a Csubakka-védekezést sikerült előadnia, hogy azért nem állja meg a helyét, hogy én az ő tegnapi performanszát álhírvideónak neveztem, mert a videó, amit feltett, az nem videó, hanem sajtótájékoztató.

(sic)” .S csak akkor lenne álhírvideó a videó, ha azon nem ő szerepelne. (sic!!) Meghajlok a kemény érvek súlya alatt: akkor nem álhírvideó, hanem álhír-sajtótájékoztatóról készült videó. Sőt, azt is elismerem, hogy a videón Ön szerepel. Gratulálok, Képviselő Úr!

A tartalmi cáfolat pedig abban merült ki – nyilvánvalóan félve a bírósági tárgyalás eredményétől és próbálva menteni, ami még menthető -, hogy ő azt nem állította, hogy bármiféle lenyúlás történt volna azokon a területeken, amikről beszélt, hanem csak arról van szó, hogy olyan információ jutott a birtokukba, hogy ilyen lenyúlás készül a jövőben. (sic!!!)

Ugyan még senki nem tud róla, de jobb résen lenni, ezért ő már most is itt van, s az esős őszi időben kémleli a látóhatárt, hogy a balatoni nagyhajók majd egyszer nehogy ne tudjanak kikötni a fideszes önkény miatt. Gratulálok szintén, bár talán jobb módja is van annak, hogy extra szabadságot kérjen a pártközponttól.

Nos, Képviselő Úr, a helyzet úgy áll, hogy mindkét dologban meg tudunk egyezni:

nem álhírvideó, hanem álhír-sajtótájékoztatóról készült videó; akkor még sincs semmilyen lenyúlásról és lezárásról szó, ahogy ezt állította, tehát egy nappal ezelőtt rosszul tetszett mondani a dolgokat.

Mivel mindkettőben meg tudunk egyezni, ezért – konstruktivitásunkat bizonyítandó – ha törli a videókat, akkor elfelejtjük ezt a kínos történetet. Ellenkező esetben találkozunk a bíróságon!„ – írta Orbán Balázs.