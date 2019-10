Kitiltaná az LMBT-propagandát az iskolákból a lengyel papság

A lengyel püspöki konferencia oktatási bizottsága szerint a „szivárvány-pénteknek” más politikai és ideológiai trendekhez hasonlóan nem lenne helye az iskolákban.

Ma tartják a „szivárvány-pénteket” Lengyelországban, ami hivatalosan a homofóbia elleni demonstráció napja, de a lengyel püspöki konferencia oktatási bizottsága szerint nem más mint LMBT-propaganda, aminek – más politikai és ideológiai trendekhez hasonlóan – nem lenne helye az iskolákban. Tavaly a püspökség hasonló intésére 200 iskola fújta le a betervezett „érzékenyítő” programokat – írja cikkében a V4NA Hírügynökség.

A lengyel püspöki konferencia katolikus oktatási bizottsága már tavaly kifejtette véleményét a „szivárvány-péntekek” ügyében, ami most újra aktuális, mert ma szintén ilyen péntekre készülnek Lengyelországban. Szerintük ez a mozgalom egyáltalán nem felel meg az általános oktatási rendszerben lefektetett alapoknak és úgy vélik, az iskola és a szülők nem engedhetik meg maguknak, hogy passzívak maradjanak a jelenséggel szemben.

A bizottság fenntartja tavalyi véleményét most is, a testület elnöke, Marek Mendyk püspök pedig emlékeztet rá, hogy az oktatásban és a nevelésben nem lenne szabad megjelenniük a politikai vagy ideológiai trendeknek. A bizottság által kiadott közös üzenetben arról is szó esik továbbá, hogy az iskola nem lehet táptalaja az LMBT mozgalom reklámozásának.

A keresztény beállítottságú Lengyelországban egyébként sem nézik jó szemmel az emberek az LMBT mozgalmakat. Augusztusban például egy Płockban rendezett pride felvonuláson egy rendkívül bátor 15 éves fiú lépett ki a vonuló tömeg elé kereszttel a kezében, hogy így jelezze egyet nem értését. A tinit végül elvitték a rendőrök a helyszínről, fellépése után azonban népszerű lett tettéért.

Szeptemberben pedig Lublinban tartott menetet az egyenlőségért az LMBTQ közösség, ahol a nemzeti jelképeket festették szivárványszínűre, és a keresztény vallást is kigúnyolták. A felvonulásra ellentüntetők és rendőrök is megérkeztek, később pedig egy professzor úgy vélekedett, az ilyen mozgalmak célja egy kulturális forradalom.