Kövesse élőben a Kormányinfót, majd az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő számol be a legújabb döntésekről a Kormányinfón.

Szentkirályi Alexandra: A Kormányinfót ezentúl jelnyelven is közvetítjük

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán jelentette be, hogy ezentúl a Kormányinfót jelnyelven is közvetítik – számol be az Origo.

A szóvivő megjegyezte, a kormány célja az, hogy minden magyar ember első kézből értesüljön a kormány döntéseiről – írja a portál.

Kormányinfó – kicsit másképp A Kormányinfó mától kicsit változik! Hamarosan találkozunk! 👋 🙂 Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2020. március 25., szerda

A Kormányinfó jelnyelven való tolmácsolását Kósa Ádám fideszes európai parlamenti képviselő kezdeményezte, aki Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) az elnöke – idézte a lap Szentkirályi Alexandrát.

Megkezdődött a Kormányinfó

Ezek voltak a jogi lehetőségek

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a szerdai kormányülésen fő téma volt, hogy az Országgyűlés nem adta meg a lehetőséget a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Az első kérdés az volt, hogy van-e lehetőség 15 nappal meghosszabbítani a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzetben hozott intézkedésekre csak 15 napos hatálya van a kormánynak arra, hogy érvényben tartsa az intézkedéseket. Nem volt jogi lehetőség arra, hogy ismételten meghozza a kormány a korábbi intézkedéseket – mondta Gulyás.

Az egyetemi vezetők hosszabbíthatják meg a zárvatartását

Gulyás Gergely bejelentette, hogy az egyetemek saját hatáskörben hosszabbítsák meg az egyetemek zárva tartását. A köznevelési intézmények esetében is a fenntartónak kell elrendelnie a további zárvatartást.

Pintér Sándor rendeli majd el a schengeni határok ellenőrzését

Gulyás a határzárral kapcsolatban azt mondta, hogy azt a belügyminiszter saját hatáskörben intézkedik majd, és ő rendeli el a schengeni belső határok ellenőrzését.

Lassan a tömeges megbetegedés időszakába lépünk

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az ítélkezési szünet esetében az igazságügyi minisztérium dönt majd. A védekezés kezdetén vagyunk, az elmúlt napokban ugrásszerűen nőtt a betegek száma, és a következő napokban is ez várható. Lassan a tömeges megbetegedések időszakába lépünk – tette hozzé. Gulyás is köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

2500 lélegeztetőgép van Magyarországon

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy a kormány minden olyan intézkedést korábban hozott meg, mint a szomszédos országok. Bízik benne, hogy a vírus terjedése lassabb lesz, de a fertőzések száma meg fog ugrani. Minden adott, hogy az egész folyamatot kontroll alatt tartsuk – mondta a politikus.

A védekezéshez a legfontosabb a lélegeztetőgép, ebből 2500 áll rendelkezésre Magyarországon. Mindent megteszünk, hogy ezeknek a számát minél gyorsabban növekedjen – tette hozzá.

Eddig több mint 100 milliárd forint jutott a védekezésre

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy nagyon sok céggel és országgal tárgyalnak, de erről részleteket nem kíván megosztani, és csak akkor beszélnek róla, ha megérkeznek az ország területére. A védekezés eddig több mint 100 milliárdot költöttek.

Nem kell a védekezéshez többletforrás

Gulyás Gergely elmondta, hogy a védekezéshez nem kell többletforrás. A fertőzöttek tekintetében is nagy különbségek vannak. 80-90 százaléka a fertőzötteknek tünetmentes hordozó. Nagyon kevés olyan eset van, amikor a koronavírus az elsődleges halálok – mondta a miniszter.

Brüsszel tervei kedvezőtlenek Magyarország számára

Egy videokonferencia keretében egyeztetnek majd az uniós kormányfők, és a magyar fél azt javasolja, hogy a védőeszközöket vámmentesen lehessen behozni.

A Brüsszel által ismertetett tervek nem kedvezőek Magyarország számára, mivel már létező pályázati forrásokat nyit meg. Mivel mi már több mint 100 százalékát lekötöttük a pénzeknek, így a mi esetünkben a legkisebb a szabadon felhasználható összeg – ismertette a miniszter.