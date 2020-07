Elmaradnak a Szent István-napi ünnepségek és a tűzijáték (nézze itt élőben!)

Augusztus 15-ig nem változtat a kormány az 500 főt meghaladó zenés-táncos rendezvények tilalmáról.

A járványveszély miatt a kormány döntött arról, hogy idén elmaradnak az augusztus 20-i állami ünnepségek, köztük a tűzijáték és a légiparádé, az egyetlen kivétel a tisztavatás lesz – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón – írja tudósításában a Magyar Nemzet.

A tárcavezető arra is kitért, hogy a nagyobb országok területén tapasztalható, különböző mértékű járványhelyzet miatt a kabinet határozott arról is, hogy az egyes tartományok, régiók alapján akár több pandémiás kategóriába is besorolható egy adott ország a 3 színű – zöld, sárga, vörös – felosztás szerint.

Gulyás Gergely miniszter felidézte, hogy

a zeneipar szereplői a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozások enyhítést kérik, ám augusztus 15-ig már biztosan nem változtat a kormány az 500 főt meghaladó zenés-táncos rendezvények tilalmáról.

Július végén tudunk dönteni, hogy lesz-e változás, de több érv szól amellett, hogy ne oldjuk fel a korlátokat – mondta, hozzátéve: a magyar zeneiparban dolgozókat ettől függetlenül támogatni szeretné a kormány. – Nyitottak vagyunk arra, hogy a járvány miatti veszteségeket enyhítsük – hangsúlyozta.

A miniszter beszámolt arról, hogy a kormány tárgyalta az uniós költségvetésről szóló előterjesztést, illetve az EU Recovery Fund járványügyi csomagját.

Nagyon eltérő, egymástól távol álló álláspontok vannak a tagállamok között, nem biztos, hogy eredményes lesz a csúcs

– vélekedett Gulyás Gergely.

Kiemelte: mivel a tagállamok közös hitelt vesznek fel, vagyis „új pénzt teremtünk”, ehhez kapcsolódóan nem lehet feltételeket előírni a felhasználást illetően. Maximum annyit, hogy a gazdaság újraindításra, munkahelyteremtésre kell elkölteni a pénzt. De hogy ezt hol milyen eszközökkel érik el, azt a tagállamokra kell bízni.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta: a kormány a gyöngyöspatai önkormányzat rendelkezésére bocsátotta azt a közel 100 millió forintot, amit a szegregációs perekben ítélt meg a bíróság a cigány tanulóknak. Hozzátette:

továbbra sem ért egyet a kormány az ítélettel, mivel oktatás során keletkezett kért oktatással lenne indokolt pótolni.

Az elmaradt Szent István napi ünnepségekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy az emberek biztonságát tartották szem előtt a döntés meghozatalában, és az operatív törzs is a rendezvények törlését javasolta. A karanténban lévők PCR tesztjével összefüggésben a tárcavezető közölte: a témában a korábbi szabályok érvényesek, minden akkreditált tesztet elfogadnak.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2020. július 9-én