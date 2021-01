Müller Cecília: a korlátozásokat az egészségünk védelme érdekében tartjuk fenn (élő)

Ma is 11 óra 15 perctől tartja a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs a napi sajtótájékoztatóját, amelyet itt is követhet élőben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken reggel bejelentette, hogy február elsejéig maradnak a most is hatályban lévő korlátozások és folytatódik a digitális oktatás a középiskolákban. Hatályban maradnak a maszkviselésre, a kijárási tilalomra és a boltokra vonatkozó szabályok is – hívta fel a figyelmet az Operatív Törzs.

Kiss Róbert, az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta,

egy nagyatádi kocsmát be kellett zárni a szabályok megsértése miatt.

A rendőrök italozókat találtak az ellenőrzéskor – írja tudósításában az Origo.

Müller Cecília, országos tiszti főorvos ismertette a péntek reggel közzétett, legfrissebb járványügyi adatokat. E szerint itthon 2907 újabb megbetegedést regisztráltak a hatóságok, amivel 337 743 főre nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az halottak száma 10 440 főre emelkedett. Azt is kiemelte, hogy 186 449-en már meggyógyultak, és 140 854 aktív fertőzöttet tartanak számon. Jelenleg 5297 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 372-en vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy sokkal több beoltott emberre van szükség, hogy bármilyen védelmi szabályt lehessen enyhíteni.

Müller Cecília emlékeztetett arra is, hogy

hetente érkezik oltóanyag az országba,

az oltás pedig már zajlik. Az egészségügyi dolgozók közül már 42 549 fő megkapta az első védőoltását.

Borítókép: Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 7-én