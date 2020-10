Müller Cecília: fontos az idősek védelme (videó)

A koronavírus-helyzet alakulásáról és a legfontosabb védekező intézkedésekről számoltak be pénteken a szakértők.

Az Operatív Törzs pénteki online tájékoztatóján Bognár Lajos országos tiszti főállatorvos beszámolt róla, hogy nem fordult még elő olyan, hogy élelmiszer terjesztette volna a fertőzést. A vírus 60 fok felett elpusztul, így már néhány perces hőkezelés is elöli a kórokozót.

Magyarországon az élelmiszerbiztonsági előírások szigorúak, ezek betartása elegendő a védekezéshez.

Hangsúlyozta, hogy a NÉBIH honlapján minden ezzel kapcsolatos információ fellelhető, van egy erre a célra létrehozott tematikus aloldal is, mindenki ezt tekintse hiteles forrásnak – írja a Magyar Nemzet.

Az elmúlt 24 óra adatait ismertetve Müller Cecília elmondta, hogy 1293 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, ezzel 43 025 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 krónikus beteg, így 1085 főre emelkedett a járvány áldozatainak száma, 13 134-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 28 806 fő, 1642 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 171-en vannak lélegeztetőgépen. Az országos tiszti főorvos beszámolt róla, hogy az elhunytak közt van egy 20 éves, csontvelőtranszplantált férfi is, a legidősebb áldozat pedig 90 esztendős. Mindegyikük valamilyen krónikus vagy nagyon gyorsan lezajló daganatos betegségben szenvedett.

Müller Cecília tájékoztatása szerint az elhunytak számos olyan betegséggel küzdöttek, amelyek az egész szervezetet támadja.

Elmondta: Jelenleg 1642 koronavírusost kell ápolni. Továbbra is emelkedik az ápoltak és a lélegeztetőgépre kerültek száma.

A tiszti főorvos emlékeztetett:

az idősekre külön vigyázni kell, hiszen sokan közülük különböző intézményekben élnek, otthonokban élnek.

Ezért is lett betiltva a látogatás és az ilyen intézmények elhagyása. Müller Cecília hatékonynak ítélte meghozott a tilalmakat, hiszen az összes ilyen intézmény 4 százaléka érintett csak. Ezért fontos hogy továbbra is megtartsuk ezt az intézkedést – hangsúlyozta.

Mint mondta: jelenleg 60 idősotthont érint a koronavírus fertőzés valamilyen formában.

Az országos tiszti főorvos jelezte, hogy fontos a zárt közösségben élő magas kockázatú idősek védelme, amely most az életük megóvását célozza.

Elmondta, mi magunk is sokat tehetünk az immunrendszerünk karban tartásáért. Ősszel télen többet vagyunk zárt térben és más az étkezésünk is.

Fontos a gyümölcs- és zöldségfogyasztás, mert most még nem bomlott le ezek vitamintartalma.

Mindenki az öklét használja mértékegységként, háromökölnyit szükséges ezekből fogyasztani. Télen már lebomlik a gyümölcsök vitamintartalma, ezért ezt, főként a C- és D-vitamint művileg kell pótolni. Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, ami ne alkohol legyen, és hagyjunk fel a dohányzással is – tanácsolta a szakember. Hozzátette: egy héten többször is mozogjunk a szabadban, a tízezer lépés/nap, vagy napi 30 perc kocogás kifejezetten ajánlott.

Müller Cecília hangsúlyozta, fontos a társas kapcsolatok fenntartása, de a fizikai kapcsolattartást vissza kell szorítani. Akik nem egy háztartásban laknak, számukra továbbra is javasolt, a megfelelő távolság megtartása.

A tiszti főorvos emlékeztetett: a kézmosásról ne felejtkezzünk el, ami nem számít ugyan fertőtlenítésnek, de a kórokozókat eltünteti a kézről. Ugyanígy fontos rendszeres szellőztetés is.

Kiss Róbert arról tájékoztatott: a kormány március 11 és július 3 között lejárt személyi okmányok december 15-éig érvényben maradnak. Elmondta: az elmúlt 24 órában 32 rendőri intézkedés történt a koronavírussal kapcsolatban.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese ismertette, hogy a rendőrök az elmúlt 24 órában a Magyarországon személyforgalomban átutazókkal szemben, a tranzitálási szabályok megsértése miatt 62 rendőri intézkedés történt, ebből 61 helyszíni bírság kiszabásával, egy pedig szabálysértési feljelentéssel zárult. A rendőr alezredes arról is beszélt, hogy jelenleg 22 656 karantén van érvényben. A regisztráltak között 961-en vannak olyanok, akiket a mobiltelefonjukra letöltött applikáción keresztül elektronikusan ellenőriznek.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy a héten az összes házi- és üzemorvoshoz megérkezik a vakcina, heti jelentést kér a felhasználásról, ahol többen kérik, oda átcsoportosítják. Aktív, tehát laboratórium által igazolt fertőzöttet nem oltanak be.

Borítókép: A kormany.hu által közreadott képen Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján, 2020. május 8-án.