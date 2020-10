Operatív Törzs: most a maszkviselés a legfontosabb (videó)

A nemzeti konzultáció válaszadói is legnagyobb százalékban a maszkhasználatot támogatták – mondta Müller Cecília a pénteki sajtótájékoztatón.

Az előző 24 óra során 1176 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus jelenlétét, ezzel 35 222-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 15 beteg, így már 913 honfitársunk vált a járvány áldozatává, 9202-en pedig meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 25 107 fő, a kórházaknál elrendelt új, dinamikus adatszolgáltatás alapján jelenleg 993 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a legfrissebb adatokat Müller Cecília.

Az országos tiszti főorvos beszámolt róla, hogy az elhunytak kora 39 és 92 év között volt, és mindannyiuknál volt valamilyen alapbetegség is, legtöbbjük szív-, érrendszeri megbetegedésben szenvedett, öt főnél vírusos tüdőgyulladást neveztek meg a halál okaként. Kiemelte, hogy a cukorbetegeknek is nagyon kell figyelniük magukra, és rendszeresen egyeztetniük kell a háziorvosukkal. Tudatta azt is, hogy

ez idáig 803 648 mintavétel történt

Müller Cecília közlése szerint a betegség nagyon gyorsan állapotromlást okozhat. Felhívta a figyelmet, hogy mindenki, aki tüneteket észlel magán, az keresse telefonon a háziorvosát.

Beszámolt róla, hogy

a nemzeti konzultáció válaszadói is legnagyobb százalékban a maszkhasználatot támogatták.

Tudatta, hogy Tiszaújvárosban kialakult egy gócpont, nagy építkezés munkásai között felütötte a fejét, 242 fertőzöttet találtak.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője arról tájékoztatott, hogy csütörtökön 33 rendőri intézkedést kezdeményeztek közérdekű üzem megzavarása, valamint a kereskedelmi üzletekben és közintézményekben érvényes védelmi intézkedések megszegése miatt.

Itt megtekintheti a teljes sajtótájékoztatót:

A rendőr alezredes elmondta azt is, hogy csütörtökön az ország területén történő átutazásra vonatkozó szabályok megsértése miatt 76-szor intézkedtek a kollégái. Szólt arról is, hogy jelenleg 22 385 személy van hatósági házi karanténban.

A rendőrök tegnap több mint tízezer alkalommal ellenőrizték a karanténszabályok betartását,

a karantén elektronikus ellenőrzéséhez kapcsolódó mobiltelefonos applikációra regisztráltak száma 1043 fő.

173 főt minősítettek szoros kontaktnak a szakértők, akik továbbra is végzik a dolgukat a helyszínen, az izoláció rendkívül fontos. Egyrészről

elkülönítették a szálláshelyeken az igazoltan pozitív, másrészt a szoros kontaktusnak minősülő negatív, harmadrészt a nem kontakt-negatív személyeket.

Szigorú elkülönítést végeztek.

Müller Cecília szerint a másik fontos eleme a védekezésnek, hogy a városba, közösségekbe ne kerüljön be a fertőzés, de mint mondta, rendkívül fegyelmezetten folyik az izoláció. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházat is értesítették, úgy tűnik, hogy

egyelőre súlyos megbetegedéssel nem kell számolni, egyetlen személy került kórházba,

a kórház pedig felkészült a betegek fogadására. A kórház kapacitásait megemelték és az intézmény saját intézkedési tervet dolgozott ki. A járványügyi bevetési egység a helyszínen rögtön megkezdte a munkát, a fertőtlenítő egység a helyszínre vonult, ők végzik a fertőtlenítést.

Müller Cecília újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az egyéni védőeszközök rendelkezésre állásáról folyamatos tájékoztatást kapnak, jelenleg

kétheti tartalékkal vannak ellátva az egészségügyi dolgozók.

Egy veszprémi iskolában egy diák pozitív tesztet produkált, de csak a fél osztályt küldték karanténba, van-e az iskolákba egységes szabály? – érdeklődött a sajtó. Az oktatási intézményekre van protokoll, amely igyekszik bizonyos fokig szabályozni azokat a higiénés rendszabályokat, amelyeket ilyen esetekben ajánlanak – válaszolta Müller Cecília, hozzátéve:

minden intézménynek a helyi sajátosságok alapján kell ezeket a szabályokat érvényesíteni.

Egy osztályközösséget hasonlóan kell kezelni, de nem minden esetben. Az a döntő, hogy a járványügyi hatóság kit, vagy kiket minősít szoros kontaktnak.

Akik szorosan, hosszabb ideig zárt térben tartózkodnak, nagy valószínűséggel szoros kontaktnak fog minősülni – hangsúlyozta Müller Cecília. Minden esetben a járványügyi hatóság dönti el, ki minősül szoros kontaktnak.

A hatósági házi karanténok ellenőrzését a rendőrszakma a járványügyi szabályok betartása és a magánélet tiszteletben tartása mellett végzi. Gál Kristóf ajánlotta azt

a mobil applikációt, amelynek használata megkönnyíti a házi karantén betartásának ellenőrzését.

A kórházak elhagyásakor a PCR teszt elvégzését mindig egyedileg kell mérlegelni – válaszolta egy újabb kérdésre Müller Cecília. Ha pozitív koronavírus-teszt miatt volt valaki kórházban, mindenképp érdemes tesztet végeztetni a távozáskor.

Ha az idős beteg nem akar hosszú ideig a kórházban tartózkodni, de még nem telt el a tíz nap, amikor már nem fertőzőképes az egyén, akkor az otthonában javasolják a beteget elkülöníteni.

Müller Cecília mindenképp ajánlja, hogy akinek van rá lehetősége, pláne, ha pozitív teszttel került a kórházba, mindenképpen végezzen tesztet a kórházból való távozás előtt. Ha nem koronavírus-fertőzés miatt került az egyén kórházban, nem szükséges tesztet végezni – zárta a tájékoztatót az országos tiszti főorvos.

Újságírói kérdésre válaszolva Gál Kristóf közölte, hogy

a munkavégzés miatt ingázókra vonatkozó szabályokat kormányrendelet szabályozza, e szerint kötelesek 30 kilométeren belül tartózkodni, a határátlépés ideje pedig nem haladhatja meg a 24 órát.

Szintén kérdésre válaszolva Müller Cecília kijelentette, a magyar hatóságok kézben tartják a járványt, mindenki végzi a feladatát, és mindenki, aki megbetegszik, hozzájut a számára szükséges ellátáshoz.

A tiszti főorvos elmondta, hogy

a gumikesztyűk használatát a tömegközlekedési eszközökön sem ő, sem a WHO nem ajánlja, mert hamis biztonságérzetet ad.

Inkább a rendszeres fertőtlenítés és a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés célszerű. Hozzátette, a gumikesztyű használata az egészségügyben, idősellátásban dolgozók számár javallott.

Müller Cecília azt kérte, hogy a szabályok betartására ne csak az esetleges hatósági szankcióktól való félelem motiváljon, hanem a magunkért és embertársainkért érzett felelősség.